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Венгерские магазины и компании начали отключать светящиеся вывески - 05.08.2026, ПРАЙМ
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Венгерские магазины и компании начали отключать светящиеся вывески
Венгерские магазины и компании начали отключать светящиеся вывески - 05.08.2026, ПРАЙМ
Венгерские магазины и компании начали отключать светящиеся вывески
Венгерские магазины и компании на фоне энергокризиса начали массово отключать светящиеся вывески, ограничивать работу кондиционеров и принимать другие меры для... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T09:42+0300
2026-08-05T09:42+0300
энергетика
венгрия
аэс "пакш"
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БУДАПЕШТ, 5 авг - ПРАЙМ. Венгерские магазины и компании на фоне энергокризиса начали массово отключать светящиеся вывески, ограничивать работу кондиционеров и принимать другие меры для экономии электричества, следует из их заявлений, с которыми ознакомилось РИА Новости. Венгрия столкнулась с энергокризисом из-за экстремальной жары и критического обмеления Дуная, поставившего на грань полного отключения единственную в стране АЭС "Пакш". Власти Венгрии призвали население и предприятия сократить потребление электроэнергии и увеличили ее импорт из соседних государств. Как следует из опубликованных в соцсетях сообщений венгерских компаний, торговые сети страны начали снижать яркость освещения в залах, отключать автоматы с охлажденными напитками, светящиеся логотипы и зарядные станции для электромобилей. Некоторые магазины также повысили температуру кондиционирования в помещениях. Кроме того, местные автопроизводители начали перестраивать графики работы предприятий и делать паузы в производстве для снижения энергопотребления. Согласно официальным заявлениям, на отдельных заводах и в офисах были отключены кондиционеры и автомойки. Правительство Венгрии с 30 июля ввело третий, самый высокий уровень опасности по стране из-за экстремальной жары. Ночью во вторник уровень воды в Дунае приблизился к отметке, при которой АЭС "Пакш" пришлось бы полностью остановить. К утру вода поднялась на 1,5 сантиметра, что позволило продолжить безопасную работу последней турбины станции.
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венгрия, аэс "пакш"
Энергетика, ВЕНГРИЯ, АЭС "Пакш"
09:42 05.08.2026
 
Венгерские магазины и компании начали отключать светящиеся вывески

Венгерские магазины и компании массово отключают светящиеся вывески из-за энергокризиса

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БУДАПЕШТ, 5 авг - ПРАЙМ. Венгерские магазины и компании на фоне энергокризиса начали массово отключать светящиеся вывески, ограничивать работу кондиционеров и принимать другие меры для экономии электричества, следует из их заявлений, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Венгрия столкнулась с энергокризисом из-за экстремальной жары и критического обмеления Дуная, поставившего на грань полного отключения единственную в стране АЭС "Пакш". Власти Венгрии призвали население и предприятия сократить потребление электроэнергии и увеличили ее импорт из соседних государств.
Как следует из опубликованных в соцсетях сообщений венгерских компаний, торговые сети страны начали снижать яркость освещения в залах, отключать автоматы с охлажденными напитками, светящиеся логотипы и зарядные станции для электромобилей. Некоторые магазины также повысили температуру кондиционирования в помещениях.
Кроме того, местные автопроизводители начали перестраивать графики работы предприятий и делать паузы в производстве для снижения энергопотребления. Согласно официальным заявлениям, на отдельных заводах и в офисах были отключены кондиционеры и автомойки.
Правительство Венгрии с 30 июля ввело третий, самый высокий уровень опасности по стране из-за экстремальной жары. Ночью во вторник уровень воды в Дунае приблизился к отметке, при которой АЭС "Пакш" пришлось бы полностью остановить. К утру вода поднялась на 1,5 сантиметра, что позволило продолжить безопасную работу последней турбины станции.
 
ЭнергетикаВЕНГРИЯАЭС "Пакш"
 
 
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