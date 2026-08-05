https://1prime.ru/20260805/magaziny-872034319.html

Венгерские магазины и компании начали отключать светящиеся вывески

Венгерские магазины и компании начали отключать светящиеся вывески - 05.08.2026, ПРАЙМ

Венгерские магазины и компании начали отключать светящиеся вывески

Венгерские магазины и компании на фоне энергокризиса начали массово отключать светящиеся вывески, ограничивать работу кондиционеров и принимать другие меры для... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T09:42+0300

2026-08-05T09:42+0300

2026-08-05T09:42+0300

энергетика

венгрия

аэс "пакш"

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872034319.jpg?1785912122

БУДАПЕШТ, 5 авг - ПРАЙМ. Венгерские магазины и компании на фоне энергокризиса начали массово отключать светящиеся вывески, ограничивать работу кондиционеров и принимать другие меры для экономии электричества, следует из их заявлений, с которыми ознакомилось РИА Новости. Венгрия столкнулась с энергокризисом из-за экстремальной жары и критического обмеления Дуная, поставившего на грань полного отключения единственную в стране АЭС "Пакш". Власти Венгрии призвали население и предприятия сократить потребление электроэнергии и увеличили ее импорт из соседних государств. Как следует из опубликованных в соцсетях сообщений венгерских компаний, торговые сети страны начали снижать яркость освещения в залах, отключать автоматы с охлажденными напитками, светящиеся логотипы и зарядные станции для электромобилей. Некоторые магазины также повысили температуру кондиционирования в помещениях. Кроме того, местные автопроизводители начали перестраивать графики работы предприятий и делать паузы в производстве для снижения энергопотребления. Согласно официальным заявлениям, на отдельных заводах и в офисах были отключены кондиционеры и автомойки. Правительство Венгрии с 30 июля ввело третий, самый высокий уровень опасности по стране из-за экстремальной жары. Ночью во вторник уровень воды в Дунае приблизился к отметке, при которой АЭС "Пакш" пришлось бы полностью остановить. К утру вода поднялась на 1,5 сантиметра, что позволило продолжить безопасную работу последней турбины станции.

венгрия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

венгрия, аэс "пакш"