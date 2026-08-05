Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Акции в августе: статистика против эмоций - 05.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260805/makarov-871904632.html
Акции в августе: статистика против эмоций
Акции в августе: статистика против эмоций - 05.08.2026, ПРАЙМ
Акции в августе: статистика против эмоций
Август на российском фондовом рынке традиционно считается периодом повышенной волатильности, однако исторические данные демонстрируют, что сезонный фактор здесь | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T06:06+0300
2026-08-05T10:21+0300
мнения аналитиков
рынок
акции
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/871904632.jpg?1785914507
МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Август на российском фондовом рынке традиционно считается периодом повышенной волатильности, однако исторические данные демонстрируют, что сезонный фактор здесь скорее исключение, чем правило. Вопреки устоявшемуся мнению, статистика за последние 20 лет рисует более сбалансированную картину. Для индекса Мосбиржи вероятность завершить месяц в плюсе составляет 70% (14 случаев из 20), что указывает скорее на возможность роста, чем на обязательную коррекцию.Анализ динамики показывает, что августовские просадки почти всегда были обусловлены не внутренней цикличностью, а внешними шоками: финансовый кризис 2008 года, долговой кризис в Еврозоне, волны санкционных ограничений и геополитические обострения. Это принципиальный момент для стратегического взгляда: сам по себе календарь не является драйвером, но он усиливает чувствительность рынка к новостному фону.В летний период снижается ликвидность, часть инвесторов уходит в отпуска, и даже умеренно негативный информационный повод может спровоцировать более резкую реакцию котировок, чем в другие месяцы. Ключевыми факторами риска в этом контексте остаются динамика нефтяных цен, курс национальной валюты и геополитическая повестка. При совпадении нескольких негативных сигналов индекс может отреагировать быстро и болезненно.Однако, если фундаментальный фон остается стабильным, август не только способен пройти спокойно, но и продемонстрировать положительную динамику. При позитивном сценарии средняя доходность индекса Мосбиржи за рассматриваемый период составляла около 3,8%, а максимальный зафиксированный прирост достигал 8,4%. В кризисные годы просадки составляли почти 10%, что подчеркивает значимость текущего макроэкономического контекста.Таким образом, текущий месяц — это не повод для мистических ожиданий, а призыв к повышенному вниманию к управлению рисками. Базовый прогноз на август 2026 года предполагает боковое движение индекса Мосбиржи с небольшим потенциалом роста. Диапазон 2100–2300 пунктов выглядит рабочим ориентиром, а итоговая динамика будет определяться исключительно балансом внешних и внутренних факторов, а не календарной сезонностью.Автор: Дмитрий Макаров, стратег СберИнвестиций на фондовом рынке
https://1prime.ru/20260729/skvortsov-871859071.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
Дмитрий Макаров
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/1e/869579083_175:0:625:450_100x100_80_0_0_daa16ac41c276a53820e7e11f8e0ecdd.jpg
Дмитрий Макаров
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/1e/869579083_175:0:625:450_100x100_80_0_0_daa16ac41c276a53820e7e11f8e0ecdd.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, рынок, акции
Мнения аналитиков, Рынок, Акции
06:06 05.08.2026 (обновлено: 10:21 05.08.2026)
 
Акции в августе: статистика против эмоций

Стратег Макаров: вероятность завершить месяц в плюсе составляет 70%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
Дмитрий Макаров, стратег СберИнвестиций на фондовом рынке
Дмитрий Макаров
Стратег СберИнвестиций на фондовом рынке
Все материалы
МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Август на российском фондовом рынке традиционно считается периодом повышенной волатильности, однако исторические данные демонстрируют, что сезонный фактор здесь скорее исключение, чем правило. Вопреки устоявшемуся мнению, статистика за последние 20 лет рисует более сбалансированную картину. Для индекса Мосбиржи вероятность завершить месяц в плюсе составляет 70% (14 случаев из 20), что указывает скорее на возможность роста, чем на обязательную коррекцию.
Анализ динамики показывает, что августовские просадки почти всегда были обусловлены не внутренней цикличностью, а внешними шоками: финансовый кризис 2008 года, долговой кризис в Еврозоне, волны санкционных ограничений и геополитические обострения. Это принципиальный момент для стратегического взгляда: сам по себе календарь не является драйвером, но он усиливает чувствительность рынка к новостному фону.
Капитализация российского фондового рынка сильно занижена, заявил Скворцов
29 июля, 14:38
В летний период снижается ликвидность, часть инвесторов уходит в отпуска, и даже умеренно негативный информационный повод может спровоцировать более резкую реакцию котировок, чем в другие месяцы. Ключевыми факторами риска в этом контексте остаются динамика нефтяных цен, курс национальной валюты и геополитическая повестка. При совпадении нескольких негативных сигналов индекс может отреагировать быстро и болезненно.
Однако, если фундаментальный фон остается стабильным, август не только способен пройти спокойно, но и продемонстрировать положительную динамику. При позитивном сценарии средняя доходность индекса Мосбиржи за рассматриваемый период составляла около 3,8%, а максимальный зафиксированный прирост достигал 8,4%. В кризисные годы просадки составляли почти 10%, что подчеркивает значимость текущего макроэкономического контекста.
Таким образом, текущий месяц — это не повод для мистических ожиданий, а призыв к повышенному вниманию к управлению рисками. Базовый прогноз на август 2026 года предполагает боковое движение индекса Мосбиржи с небольшим потенциалом роста. Диапазон 2100–2300 пунктов выглядит рабочим ориентиром, а итоговая динамика будет определяться исключительно балансом внешних и внутренних факторов, а не календарной сезонностью.
Автор: Дмитрий Макаров, стратег СберИнвестиций на фондовом рынке

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковРынокАкции
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала