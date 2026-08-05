Акции в августе: статистика против эмоций

МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Август на российском фондовом рынке традиционно считается периодом повышенной волатильности, однако исторические данные демонстрируют, что сезонный фактор здесь скорее исключение, чем правило. Вопреки устоявшемуся мнению, статистика за последние 20 лет рисует более сбалансированную картину. Для индекса Мосбиржи вероятность завершить месяц в плюсе составляет 70% (14 случаев из 20), что указывает скорее на возможность роста, чем на обязательную коррекцию.Анализ динамики показывает, что августовские просадки почти всегда были обусловлены не внутренней цикличностью, а внешними шоками: финансовый кризис 2008 года, долговой кризис в Еврозоне, волны санкционных ограничений и геополитические обострения. Это принципиальный момент для стратегического взгляда: сам по себе календарь не является драйвером, но он усиливает чувствительность рынка к новостному фону.В летний период снижается ликвидность, часть инвесторов уходит в отпуска, и даже умеренно негативный информационный повод может спровоцировать более резкую реакцию котировок, чем в другие месяцы. Ключевыми факторами риска в этом контексте остаются динамика нефтяных цен, курс национальной валюты и геополитическая повестка. При совпадении нескольких негативных сигналов индекс может отреагировать быстро и болезненно.Однако, если фундаментальный фон остается стабильным, август не только способен пройти спокойно, но и продемонстрировать положительную динамику. При позитивном сценарии средняя доходность индекса Мосбиржи за рассматриваемый период составляла около 3,8%, а максимальный зафиксированный прирост достигал 8,4%. В кризисные годы просадки составляли почти 10%, что подчеркивает значимость текущего макроэкономического контекста.Таким образом, текущий месяц — это не повод для мистических ожиданий, а призыв к повышенному вниманию к управлению рисками. Базовый прогноз на август 2026 года предполагает боковое движение индекса Мосбиржи с небольшим потенциалом роста. Диапазон 2100–2300 пунктов выглядит рабочим ориентиром, а итоговая динамика будет определяться исключительно балансом внешних и внутренних факторов, а не календарной сезонностью.Автор: Дмитрий Макаров, стратег СберИнвестиций на фондовом рынке
МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Август на российском фондовом рынке традиционно считается периодом повышенной волатильности, однако исторические данные демонстрируют, что сезонный фактор здесь скорее исключение, чем правило. Вопреки устоявшемуся мнению, статистика за последние 20 лет рисует более сбалансированную картину. Для индекса Мосбиржи вероятность завершить месяц в плюсе составляет 70% (14 случаев из 20), что указывает скорее на возможность роста, чем на обязательную коррекцию.
Анализ динамики показывает, что августовские просадки почти всегда были обусловлены не внутренней цикличностью, а внешними шоками: финансовый кризис 2008 года, долговой кризис в Еврозоне, волны санкционных ограничений и геополитические обострения. Это принципиальный момент для стратегического взгляда: сам по себе календарь не является драйвером, но он усиливает чувствительность рынка к новостному фону.
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В летний период снижается ликвидность, часть инвесторов уходит в отпуска, и даже умеренно негативный информационный повод может спровоцировать более резкую реакцию котировок, чем в другие месяцы. Ключевыми факторами риска в этом контексте остаются динамика нефтяных цен, курс национальной валюты и геополитическая повестка. При совпадении нескольких негативных сигналов индекс может отреагировать быстро и болезненно.
Однако, если фундаментальный фон остается стабильным, август не только способен пройти спокойно, но и продемонстрировать положительную динамику. При позитивном сценарии средняя доходность индекса Мосбиржи за рассматриваемый период составляла около 3,8%, а максимальный зафиксированный прирост достигал 8,4%. В кризисные годы просадки составляли почти 10%, что подчеркивает значимость текущего макроэкономического контекста.
Таким образом, текущий месяц — это не повод для мистических ожиданий, а призыв к повышенному вниманию к управлению рисками. Базовый прогноз на август 2026 года предполагает боковое движение индекса Мосбиржи с небольшим потенциалом роста. Диапазон 2100–2300 пунктов выглядит рабочим ориентиром, а итоговая динамика будет определяться исключительно балансом внешних и внутренних факторов, а не календарной сезонностью.
Автор: Дмитрий Макаров, стратег СберИнвестиций на фондовом рынке
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