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Цена на медь впервые в истории поднялась выше 6,72 доллара за фунт - 05.08.2026, ПРАЙМ
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Цена на медь впервые в истории поднялась выше 6,72 доллара за фунт
Цена на медь впервые в истории поднялась выше 6,72 доллара за фунт - 05.08.2026, ПРАЙМ
Цена на медь впервые в истории поднялась выше 6,72 доллара за фунт
Биржевая цена на медь растет более чем на 1% в среду, показатель впервые в истории поднялся выше 6,72 доллара за фунт, следует из данных торгов. | 05.08.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Биржевая цена на медь растет более чем на 1% в среду, показатель впервые в истории поднялся выше 6,72 доллара за фунт, следует из данных торгов. По состоянию на 19.49 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 1,25% - до 6,727 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Исторический максимум на данный момент составляет 6,7278 доллара.
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рынок, торги, comex, медь
Экономика, Рынок, Торги, Comex, медь
19:54 05.08.2026 (обновлено: 19:55 05.08.2026)
 
Цена на медь впервые в истории поднялась выше 6,72 доллара за фунт

Июльский фьючерс на медь впервые в истории поднялся выше 6,72 доллара за фунт

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЧастный завод по переработке меди и алюминия.
Частный завод по переработке меди и алюминия. - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Биржевая цена на медь растет более чем на 1% в среду, показатель впервые в истории поднялся выше 6,72 доллара за фунт, следует из данных торгов.
По состоянию на 19.49 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 1,25% - до 6,727 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Исторический максимум на данный момент составляет 6,7278 доллара.
 
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