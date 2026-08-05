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Россия готова рассмотреть возобновление прямых рейсов с Мексикой

Россия готова рассмотреть возобновление прямых рейсов с Мексикой - 05.08.2026, ПРАЙМ

Россия готова рассмотреть возобновление прямых рейсов с Мексикой

Россия готова рассмотреть предложения о возобновлении прямого авиасообщения с Мексикой, если мексиканская сторона проявит заинтересованность в этом вопросе,... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T11:17+0300

2026-08-05T11:17+0300

2026-08-05T11:17+0300

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ВАШИНГТОН, 5 авг - ПРАЙМ. Россия готова рассмотреть предложения о возобновлении прямого авиасообщения с Мексикой, если мексиканская сторона проявит заинтересованность в этом вопросе, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Мехико. "В настоящее время предметные переговоры относительно запуска прямого авиасообщения между Россией и Мексикой не ведутся. При этом российская сторона готова рассмотреть соответствующие предложения в случае проявления заинтересованности со стороны Мексики", - сказали агентству в российской дипмиссии. Прямое авиасообщение между Россией и Мексикой было прекращено в феврале 2022 года в связи с введением западных санкций и закрытием воздушного пространства. Попасть в эту страну из России сейчас возможно только с пересадками в других государствах и среднее время перелета составляет более 20 часов. Рейсы из Москвы в Мексику с пересадками выполняют зарубежные авиакомпании, в том числе Turkish Airlines, Qatar Airways, а также Ethiopian Airlines и Emirates. Как писала во вторник газета "Известия" со ссылкой на мексиканских дипломатов, посольство Мексики обсуждает с российскими представителями варианты возобновления прямого авиасообщения между странами. Организация таких перевозок требует получения разрешений от компетентных авиавластей и диалог между сторонами продолжается, отмечали в посольстве.

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бизнес, россия, туризм, мексика