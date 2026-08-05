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Казахстан выставил на аукцион 24 нефтегазовых участка
Казахстан выставил на аукцион 24 нефтегазовых участка - 05.08.2026, ПРАЙМ
Казахстан выставил на аукцион 24 нефтегазовых участка
Минэнерго Казахстана выставляет на интернет-аукцион 24 нефтегазовых участка, говорится в сообщении министерства. | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T12:41+0300
2026-08-05T12:41+0300
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АСТАНА, 5 авг - ПРАЙМ. Минэнерго Казахстана выставляет на интернет-аукцион 24 нефтегазовых участка, говорится в сообщении министерства. "Министерство энергетики Республики Казахстан объявляет о проведении электронного аукциона на предоставление права недропользования по углеводородам", - говорится в сообщении. В минэнерго уточнили, что аукцион состоится 18 ноября с 10.00 до 17.00 часов по времени Астаны (8.00-15.00 мск). Срок подачи заявлений на участие в аукционе - по 5 октября включительно на сайте казахстанского оператора электронных аукционов e-qazyna. Согласно условиям, участки недр на разведку и добычу, расположенные полностью или частично в пределах Прикаспийского осадочного бассейна, ограничиваются глубиной геологоразведочных работ до абсолютной отметки минус 5000 метров. В извещении говорится, что победители аукциона обязаны в течение одного года с момента заключения контракта составить проект разведочных работ, в течение трех лет с момента заключения контракта выполнить минимальные требования по 2Д сейсморазведке и в течение четырех лет с момента заключения контракта выполнить минимальные требования по бурению не менее одной скважины. Для получения пакетов геологической информации будущие недропользователи могут обратиться к Национальному оператору по сбору, хранению, обработке и предоставлению геологической информации – АО "Национальная геологическая служба", резюмировали в министерстве энергетики Казахстана.
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газ, казахстан, астана
Энергетика, Газ, КАЗАХСТАН, Астана
Казахстан выставил на аукцион 24 нефтегазовых участка
Минэнерго Казахстана выставило на интернет-аукцион 24 нефтегазовых участка
АСТАНА, 5 авг - ПРАЙМ. Минэнерго Казахстана выставляет на интернет-аукцион 24 нефтегазовых участка, говорится в сообщении министерства.
"Министерство энергетики Республики Казахстан объявляет о проведении электронного аукциона на предоставление права недропользования по углеводородам", - говорится в сообщении.
В минэнерго уточнили, что аукцион состоится 18 ноября с 10.00 до 17.00 часов по времени Астаны (8.00-15.00 мск). Срок подачи заявлений на участие в аукционе - по 5 октября включительно на сайте казахстанского оператора электронных аукционов e-qazyna.
Согласно условиям, участки недр на разведку и добычу, расположенные полностью или частично в пределах Прикаспийского осадочного бассейна, ограничиваются глубиной геологоразведочных работ до абсолютной отметки минус 5000 метров.
В извещении говорится, что победители аукциона обязаны в течение одного года с момента заключения контракта составить проект разведочных работ, в течение трех лет с момента заключения контракта выполнить минимальные требования по 2Д сейсморазведке и в течение четырех лет с момента заключения контракта выполнить минимальные требования по бурению не менее одной скважины.
Для получения пакетов геологической информации будущие недропользователи могут обратиться к Национальному оператору по сбору, хранению, обработке и предоставлению геологической информации – АО "Национальная геологическая служба", резюмировали в министерстве энергетики Казахстана.