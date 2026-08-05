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Правительство разрешило производить бензин "Евро-2", "Евро-3" и "Евро-4"
Правительство разрешило производить бензин "Евро-2", "Евро-3" и "Евро-4" - 05.08.2026, ПРАЙМ
Правительство разрешило производить бензин "Евро-2", "Евро-3" и "Евро-4"
Правительство России до июля 2027 года разрешило производить, ввозить и выпускать в обращение бензин экологических классов "Евро-2", "Евро-3" и "Евро-4",... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T21:13+0300
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россия
рф
александр новак
бензин
топливо
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Правительство России до июля 2027 года разрешило производить, ввозить и выпускать в обращение бензин экологических классов "Евро-2", "Евро-3" и "Евро-4", сообщило Минэнерго РФ. "Правительство Российской Федерации приняло постановление, которым до 1 июля 2027 года устанавливаются временные особенности выпуска в обращение и обращения автомобильного бензина и дизельного топлива. Документ предусматривает возможность производства, ввоза и выпуска в обращение и обращения автомобильного бензина экологических классов К2, К3 и К4, именуемых также терминами Евро 2, Евро3, Евро 4", - говорится в сообщении. В начале июля правительство РФ разрешило до конца года отдельным нефтеперерабатывающим заводам выпускать на российский рынок бензин и дизельное топливо класса "Евро-5", но с показателями "Евро-3" - с повышенным содержанием серы. Данное решение признается утратившим силу, сообщает Минэнерго. В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил ранее вице-премьер РФ Александр Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло целый ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизтоплива, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в стране. В конце июля Новак отмечал, что дефицит на рынке топлива в России сокращается, снизилось количество регионов с очередями на АЗС. В среду он заявил, что нефтяные компании снимают ограничения по отпуску топлива на заправках.
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россия, рф, александр новак, бензин, топливо
РОССИЯ, РФ, Александр Новак, Бензин, топливо
Правительство разрешило производить бензин "Евро-2", "Евро-3" и "Евро-4"
Власти РФ до июля 2027 г разрешили выпуск топлива классов "Евро-2", "Евро-3" и "Евро-4"
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Правительство России до июля 2027 года разрешило производить, ввозить и выпускать в обращение бензин экологических классов "Евро-2", "Евро-3" и "Евро-4", сообщило Минэнерго РФ.
"Правительство Российской Федерации приняло постановление, которым до 1 июля 2027 года устанавливаются временные особенности выпуска в обращение и обращения автомобильного бензина и дизельного топлива. Документ предусматривает возможность производства, ввоза и выпуска в обращение и обращения автомобильного бензина экологических классов К2, К3 и К4, именуемых также терминами Евро 2, Евро3, Евро 4", - говорится в сообщении.
В начале июля правительство РФ
разрешило до конца года отдельным нефтеперерабатывающим заводам выпускать на российский рынок бензин и дизельное топливо класса "Евро-5", но с показателями "Евро-3" - с повышенным содержанием серы.
Данное решение признается утратившим силу, сообщает Минэнерго.
В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил ранее вице-премьер РФ Александр Новак
. Для улучшения ситуации правительство приняло целый ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизтоплива, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в стране.
В конце июля Новак отмечал, что дефицит на рынке топлива в России сокращается, снизилось количество регионов с очередями на АЗС. В среду он заявил, что нефтяные компании снимают ограничения по отпуску топлива на заправках.