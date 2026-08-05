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Минэнерго рассказало об информации об экологическом классе бензина на АЗС

Минэнерго рассказало об информации об экологическом классе бензина на АЗС - 05.08.2026, ПРАЙМ

Минэнерго рассказало об информации об экологическом классе бензина на АЗС

Информация об экологическом классе бензина на АЗС будет доступной и наглядной, что позволит автовладельцам делать выбор при покупке, сообщило Минэнерго России. | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T21:15+0300

2026-08-05T21:15+0300

2026-08-05T21:15+0300

энергетика

россия

рф

александр новак

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Информация об экологическом классе бензина на АЗС будет доступной и наглядной, что позволит автовладельцам делать выбор при покупке, сообщило Минэнерго России. Ранее в среду в министерстве заявили, что правительство России разрешило до июля 2027 года производить, ввозить и выпускать в обращение в стране бензин экологических классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. "На автозаправочных станциях будет отражена информация об экологическом классе такого отпускаемого топлива. Информация будет доступной и будет представлена в наглядной форме. Это позволит гражданам сделать осознанный выбор при приобретении топлива определенного экологического класса (Евро-2, Евро-3, Евро-4, Евро-5)", - говорится в сообщении. В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил вице-премьер РФ Александр Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизтоплива, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в стране. В конце июля Новак говорил, что российский топливный рынок начал частично стабилизироваться после принятых правительством мер: на заправках начали снимать ограничения, очереди стали сокращаться.

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россия, рф, александр новак