https://1prime.ru/20260805/minenergo-872064191.html

Минэнерго объяснило временное разрешение обращения бензина в России

Минэнерго объяснило временное разрешение обращения бензина в России - 05.08.2026, ПРАЙМ

Минэнерго объяснило временное разрешение обращения бензина в России

Разрешение обращения в России бензина классов Евро-2, Евро-3, Евро-4 временное, нужно для устойчивого топливообеспечения, сообщило Минэнерго РФ. | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T21:17+0300

2026-08-05T21:17+0300

2026-08-05T21:17+0300

россия

рф

александр новак

дмитрий песков

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Разрешение обращения в России бензина классов Евро-2, Евро-3, Евро-4 временное, нужно для устойчивого топливообеспечения, сообщило Минэнерго РФ. Ранее в среду министерство сообщило, что правительство России до июля 2027 года разрешило производить, ввозить и выпускать в обращение бензин экологических классов Евро-2, Евро-3, Евро-4. "Принятое решение носит временный характер. Оно направлено на обеспечение стабильного снабжения внутреннего рынка автомобильным топливом и предотвращение возможного дефицита в условиях изменения логистических цепочек, технологических ограничений и необходимости сохранения бесперебойной работы топливного рынка", - сказано в сообщении. При этом речь не идет о пересмотре долгосрочной государственной политики в области экологических требований к моторному топливу, уточнили в министерстве. Отмечается, что установленные послабления действуют исключительно в течение ограниченного периода и являются антикризисной мерой, позволяющей обеспечить баланс между требованиями к качеству топлива и необходимостью гарантировать его доступность для потребителей. "Решение позволит направить дополнительные объемы автомобильного бензина на внутренний рынок, сохранить устойчивость топливообеспечения и минимизировать риски возникновения перебоев с поставками топлива", - добавляется там же. Вице-премьер Александр Новак ранее отмечал, что дефицит на рынке топлива в России сокращается, снизилось количество регионов с очередями на АЗС. В среду он заявил, что нефтяные компании снимают ограничения по отпуску топлива на заправках. Ранее правительство приняло ряд мер для стабилизации ситуации. Принятые меры сработали - ситуация во многих регионах становится легче, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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россия, рф, александр новак, дмитрий песков