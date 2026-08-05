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Минфин купит валюту и золото на 136 миллиардов рублей

Минфин купит валюту и золото на 136 миллиардов рублей - 05.08.2026, ПРАЙМ

Минфин купит валюту и золото на 136 миллиардов рублей

Минфин России с 7 августа по 4 сентября 2026 года купит валюту и золото по бюджетному правилу на 136,17 миллиарда рублей, по 6,5 миллиарда рублей в день,... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T12:04+0300

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2026-08-05T12:04+0300

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Минфин России с 7 августа по 4 сентября 2026 года купит валюту и золото по бюджетному правилу на 136,17 миллиарда рублей, по 6,5 миллиарда рублей в день, сообщает министерство. "Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в августе 2026 года в размере 114,23 миллиарда рублей. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам июля 2026 года составило 21,94 миллиарда рублей", - говорится в материалах на сайте. "Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составит 136,17 миллиарда рублей. Операции будут проводиться в период с 7 августа 2026 года по 4 сентября 2026 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 6,5 миллиарда рублей", - отмечается в материалах. В период с 7 июля по 6 августа Минфин покупает валюту и золото по бюджетному правил по 5,4 миллиарда рублей в день, а общий объем таких операций за указанный период составит 123,2 миллиарда рублей.

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финансы, минфин, россия, валюта, золото