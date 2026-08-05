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В России достаточно ткани для школьной формы, заявили в Минпромторге
В России достаточно ткани для школьной формы, заявили в Минпромторге - 05.08.2026, ПРАЙМ
В России достаточно ткани для школьной формы, заявили в Минпромторге
Российские предприятия способны обеспечить производителей школьной формы необходимым количеством отечественных тканей, рассказали РИА Новости в Минпромторге. | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T08:47+0300
2026-08-05T08:47+0300
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бизнес
промышленность
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Российские предприятия способны обеспечить производителей школьной формы необходимым количеством отечественных тканей, рассказали РИА Новости в Минпромторге. "Российские предприятия текстильной промышленности обладают необходимыми мощностями и компетенциями для обеспечения производителей школьной формы отечественными тканями. В стране сформирована широкая производственная база, включающая выпуск различных видов материалов, востребованных при изготовлении школьной одежды", - сказали в министерстве. В Минпромторге добавили, что российские производители обеспечивают выпуск как камвольных тканей, так и поливискозных материалов с необходимыми эксплуатационными характеристиками. "Таким образом, отечественная промышленность располагает необходимым потенциалом для закрытия спроса на ткани для школьной формы, а развитие собственной производственной базы обеспечивает устойчивость поставок и дальнейшее расширение доли российской продукции на внутреннем рынке", - заключили в ведомстве.
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бизнес, промышленность, россия, минпромторг
Бизнес, Промышленность, РОССИЯ, Минпромторг
В России достаточно ткани для школьной формы, заявили в Минпромторге
Минпромторг: предприятия России способны обеспечить тканью производителей школьной формы
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Российские предприятия способны обеспечить производителей школьной формы необходимым количеством отечественных тканей, рассказали РИА Новости в Минпромторге.
"Российские предприятия текстильной промышленности обладают необходимыми мощностями и компетенциями для обеспечения производителей школьной формы отечественными тканями. В стране сформирована широкая производственная база, включающая выпуск различных видов материалов, востребованных при изготовлении школьной одежды", - сказали в министерстве.
В Минпромторге добавили, что российские производители обеспечивают выпуск как камвольных тканей, так и поливискозных материалов с необходимыми эксплуатационными характеристиками.
"Таким образом, отечественная промышленность располагает необходимым потенциалом для закрытия спроса на ткани для школьной формы, а развитие собственной производственной базы обеспечивает устойчивость поставок и дальнейшее расширение доли российской продукции на внутреннем рынке", - заключили в ведомстве.