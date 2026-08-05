https://1prime.ru/20260805/mintsifra-872044022.html

Минцифры рассказало о водительских чатах в приложениях госуслуг

Минцифры рассказало о водительских чатах в приложениях госуслуг - 05.08.2026, ПРАЙМ

Минцифры рассказало о водительских чатах в приложениях госуслуг

Более 2 миллионов сообщений было отправлено в водительских чатах в приложениях "Госуслуги Авто" и "Госуслуги", рассказало Минцифры. | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T12:22+0300

2026-08-05T12:22+0300

2026-08-05T12:27+0300

бизнес

технологии

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872044022.jpg?1785922069

МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Более 2 миллионов сообщений было отправлено в водительских чатах в приложениях "Госуслуги Авто" и "Госуслуги", рассказало Минцифры. "Водительские чаты в приложениях "Госуслуги Авто" и "Госуслуги" - это безопасный способ быстро предупредить владельца автомобиля о проблеме и помочь избежать штрафов, эвакуации или конфликтных ситуаций на дороге. В них отправлено уже 2,3 миллиона сообщений", - говорится в сообщении ведомства в его канале в "Максе". Минцифры напомнило, что все общение в чатах происходит анонимно: персональные данные не передаются. Мужчины пользуются сервисом чаще, чем женщины, добавили в министерстве. Также ведомство отметило, что в 42% случаях россияне пишут, если машина заблокировала проезд, в 11% - если произошло ДТП, в 10% - если автомобиль эвакуируют. Также темами сообщений становились включенные фары и открытое окно. "Что еще есть в приложении "Госуслуги Авто": электронные документы - СТС, водительское удостоверение и полис ОСАГО, оформление ДТП по европротоколу онлайн, получение компенсации ущерба по ОСАГО, проверка ТС на юридическую чистоту и ДТП, запись на регистрацию авто, запись на получение водительских прав, оформление парковки для инвалидов и возможность заключить договор купли-продажи онлайн", - резюмировали в Минцифры.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, технологии, россия