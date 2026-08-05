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Минцифры рассказало о водительских чатах в приложениях госуслуг
Минцифры рассказало о водительских чатах в приложениях госуслуг - 05.08.2026, ПРАЙМ
Минцифры рассказало о водительских чатах в приложениях госуслуг
Более 2 миллионов сообщений было отправлено в водительских чатах в приложениях "Госуслуги Авто" и "Госуслуги", рассказало Минцифры. | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T12:22+0300
2026-08-05T12:22+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Более 2 миллионов сообщений было отправлено в водительских чатах в приложениях "Госуслуги Авто" и "Госуслуги", рассказало Минцифры. "Водительские чаты в приложениях "Госуслуги Авто" и "Госуслуги" - это безопасный способ быстро предупредить владельца автомобиля о проблеме и помочь избежать штрафов, эвакуации или конфликтных ситуаций на дороге. В них отправлено уже 2,3 миллиона сообщений", - говорится в сообщении ведомства в его канале в "Максе". Минцифры напомнило, что все общение в чатах происходит анонимно: персональные данные не передаются. Мужчины пользуются сервисом чаще, чем женщины, добавили в министерстве. Также ведомство отметило, что в 42% случаях россияне пишут, если машина заблокировала проезд, в 11% - если произошло ДТП, в 10% - если автомобиль эвакуируют. Также темами сообщений становились включенные фары и открытое окно. "Что еще есть в приложении "Госуслуги Авто": электронные документы - СТС, водительское удостоверение и полис ОСАГО, оформление ДТП по европротоколу онлайн, получение компенсации ущерба по ОСАГО, проверка ТС на юридическую чистоту и ДТП, запись на регистрацию авто, запись на получение водительских прав, оформление парковки для инвалидов и возможность заключить договор купли-продажи онлайн", - резюмировали в Минцифры.
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бизнес, технологии, россия
Бизнес, Технологии, РОССИЯ
Минцифры рассказало о водительских чатах в приложениях госуслуг
Минцифры: более 2 миллионов сообщений отправили в водительских чатах приложений госуслуг
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Более 2 миллионов сообщений было отправлено в водительских чатах в приложениях "Госуслуги Авто" и "Госуслуги", рассказало Минцифры.
"Водительские чаты в приложениях "Госуслуги Авто" и "Госуслуги" - это безопасный способ быстро предупредить владельца автомобиля о проблеме и помочь избежать штрафов, эвакуации или конфликтных ситуаций на дороге. В них отправлено уже 2,3 миллиона сообщений", - говорится в сообщении ведомства в его канале в "Максе".
Минцифры напомнило, что все общение в чатах происходит анонимно: персональные данные не передаются. Мужчины пользуются сервисом чаще, чем женщины, добавили в министерстве.
Также ведомство отметило, что в 42% случаях россияне пишут, если машина заблокировала проезд, в 11% - если произошло ДТП, в 10% - если автомобиль эвакуируют. Также темами сообщений становились включенные фары и открытое окно.
"Что еще есть в приложении "Госуслуги Авто": электронные документы - СТС, водительское удостоверение и полис ОСАГО, оформление ДТП по европротоколу онлайн, получение компенсации ущерба по ОСАГО, проверка ТС на юридическую чистоту и ДТП, запись на регистрацию авто, запись на получение водительских прав, оформление парковки для инвалидов и возможность заключить договор купли-продажи онлайн", - резюмировали в Минцифры.