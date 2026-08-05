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Мишустин поручил подготовить предложения по доработке отраслевых программ - 05.08.2026, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Мишустин поручил подготовить предложения по доработке отраслевых программ
Мишустин поручил подготовить предложения по доработке отраслевых программ - 05.08.2026, ПРАЙМ
Мишустин поручил подготовить предложения по доработке отраслевых программ
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам подготовить предложения по доработке отраслевых программ повышения производительности... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T10:15+0300
2026-08-05T10:15+0300
экономика
россия
промышленность
михаил мишустин
минпромторг
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам подготовить предложения по доработке отраслевых программ повышения производительности труда, сообщила пресс-служба правительства. Поручения даны по итогам профильной стратегической сессии, которую Мишустин провел в конце июня. "Основными направлениями этой работы станут определение резервов роста производительности труда и формирование предложений по доработке соответствующих отраслевых программ", - говорится в сообщении. В частности Минпромторгу и Минэкономразвития поручено организовать отраслевые совещания с представителями крупного бизнеса различных отраслей промышленности и торговли и "получить от них информацию о том, что препятствует повышению эффективности производства". Обратная связь от бизнеса будет учтена при корректировке действующих документов. "Минэкономразвития до 2 ноября 2026 года необходимо скорректировать методические рекомендации по формированию отраслевых программ повышения производительности труда", - добавили в пресс-службе. В том числе в доработанных программах повышения производительности труда предполагается определить конкретные мероприятия по автоматизации, роботизации, цифровизации, использованию искусственного интеллекта и развитию кадрового потенциала. "Еще одним программным направлением работы может стать установление взаимосвязи между предоставляемыми мерами государственной поддержки предприятий и уровнем их производительности", - говорится в сообщении. В настоящее время в России утверждены программы повышения производительности труда в 11 ключевых отраслях экономики и в шести социальных сферах. Они рассчитаны на период до 2030 года.
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россия, промышленность, михаил мишустин, минпромторг
Экономика, РОССИЯ, Промышленность, Михаил Мишустин, Минпромторг
10:15 05.08.2026
 
Мишустин поручил подготовить предложения по доработке отраслевых программ

Мишустин поручил доработать отраслевые программы повышения производительности труда

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам подготовить предложения по доработке отраслевых программ повышения производительности труда, сообщила пресс-служба правительства.
Поручения даны по итогам профильной стратегической сессии, которую Мишустин провел в конце июня.
"Основными направлениями этой работы станут определение резервов роста производительности труда и формирование предложений по доработке соответствующих отраслевых программ", - говорится в сообщении.
В частности Минпромторгу и Минэкономразвития поручено организовать отраслевые совещания с представителями крупного бизнеса различных отраслей промышленности и торговли и "получить от них информацию о том, что препятствует повышению эффективности производства". Обратная связь от бизнеса будет учтена при корректировке действующих документов.
"Минэкономразвития до 2 ноября 2026 года необходимо скорректировать методические рекомендации по формированию отраслевых программ повышения производительности труда", - добавили в пресс-службе.
В том числе в доработанных программах повышения производительности труда предполагается определить конкретные мероприятия по автоматизации, роботизации, цифровизации, использованию искусственного интеллекта и развитию кадрового потенциала.
"Еще одним программным направлением работы может стать установление взаимосвязи между предоставляемыми мерами государственной поддержки предприятий и уровнем их производительности", - говорится в сообщении.
В настоящее время в России утверждены программы повышения производительности труда в 11 ключевых отраслях экономики и в шести социальных сферах. Они рассчитаны на период до 2030 года.
 
ЭкономикаРОССИЯПромышленностьМихаил МишустинМинпромторг
 
 
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