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На внешней стороне 89-го километра МКАД загорелся автомобиль
На внешней стороне 89-го километра МКАД загорелся автомобиль - 05.08.2026, ПРАЙМ
На внешней стороне 89-го километра МКАД загорелся автомобиль
Автомобиль загорелся на внешней стороне 89-го километра МКАД, передает корреспондент РИА Новости. | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T22:27+0300
2026-08-05T22:27+0300
2026-08-05T22:27+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Автомобиль загорелся на внешней стороне 89-го километра МКАД, передает корреспондент РИА Новости.
На внешней стороне 89-го километра МКАД произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города.
Движение в районе происшествия затруднено.
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бизнес, россия
На внешней стороне 89-го километра МКАД загорелся автомобиль
На внешней стороне 89-го километра МКАД загорелся автомобиль
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Автомобиль загорелся на внешней стороне 89-го километра МКАД, передает корреспондент РИА Новости.
На внешней стороне 89-го километра МКАД произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города.
Движение в районе происшествия затруднено.