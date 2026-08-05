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Молдавия покрыла дефицит электроэнергии за счет аварийных поставок
Молдавия покрыла дефицит электроэнергии за счет аварийных поставок - 05.08.2026, ПРАЙМ
Молдавия покрыла дефицит электроэнергии за счет аварийных поставок
Молдавия покрыла дефицит электроэнергии в вечерние часы за счет аварийных поставок по повышенной цене на фоне снижения выработки в регионе, заявил... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T13:26+0300
2026-08-05T13:26+0300
2026-08-05T13:26+0300
энергетика
экономика
молдавия
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КИШИНЕВ, 5 авг – ПРАЙМ. Молдавия покрыла дефицит электроэнергии в вечерние часы за счет аварийных поставок по повышенной цене на фоне снижения выработки в регионе, заявил премьер-министр страны Василий Тофан.
Ранее власти Молдавии ввели режим повышенной готовности в сфере энергетики на 30 дней.
"Вечером во вторник у нас возник дефицит электроэнергии, в критический период с 21.00 до 23.00(совпадает с мск) не хватало около 130 МВт·ч электроэнергии, которые пришлось компенсировать за счет аварийной энергии. Дефицит пришлось покрыть аварийными закупками по цене в два-три раза выше обычной. Чтобы избежать таких затрат, важно сокращать потребление в часы пик", - сказал Тофан на заседании правительства.
По его словам, дефицит связан с общей ситуацией в регионе, где из-за засухи и снижения уровня воды в Днестре.
Премьер призвал жителей Молдавии экономнее использовать электроэнергию в вечерние часы, а крупные бытовые приборы по возможности включать после 23.00. По его словам, снижение нагрузки позволит уменьшить расходы на закупку энергии.
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молдавия
Энергетика, Экономика, МОЛДАВИЯ
Молдавия покрыла дефицит электроэнергии за счет аварийных поставок
Премьер Тофан: Молдавия покрыла дефицит электроэнергии за счет аварийных поставок
КИШИНЕВ, 5 авг – ПРАЙМ. Молдавия покрыла дефицит электроэнергии в вечерние часы за счет аварийных поставок по повышенной цене на фоне снижения выработки в регионе, заявил премьер-министр страны Василий Тофан.
Ранее власти Молдавии ввели режим повышенной готовности в сфере энергетики на 30 дней.
"Вечером во вторник у нас возник дефицит электроэнергии, в критический период с 21.00 до 23.00(совпадает с мск) не хватало около 130 МВт·ч электроэнергии, которые пришлось компенсировать за счет аварийной энергии. Дефицит пришлось покрыть аварийными закупками по цене в два-три раза выше обычной. Чтобы избежать таких затрат, важно сокращать потребление в часы пик", - сказал Тофан на заседании правительства.
По его словам, дефицит связан с общей ситуацией в регионе, где из-за засухи и снижения уровня воды в Днестре.
Премьер призвал жителей Молдавии экономнее использовать электроэнергию в вечерние часы, а крупные бытовые приборы по возможности включать после 23.00. По его словам, снижение нагрузки позволит уменьшить расходы на закупку энергии.