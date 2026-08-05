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Молдавия в четверг столкнется с дефицитом электроэнергии - 05.08.2026, ПРАЙМ
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Молдавия в четверг столкнется с дефицитом электроэнергии
Молдавия в четверг столкнется с дефицитом электроэнергии - 05.08.2026, ПРАЙМ
Молдавия в четверг столкнется с дефицитом электроэнергии
Молдавия в четверг столкнется с дефицитом электроэнергии, поскольку не смогла заключить ни одного аварийного контракта на ее приобретение, заявил премьер... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T22:09+0300
2026-08-05T22:09+0300
энергетика
газ
мировая экономика
молдавия
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КИШИНЕВ, 5 авг - ПРАЙМ. Молдавия в четверг столкнется с дефицитом электроэнергии, поскольку не смогла заключить ни одного аварийного контракта на ее приобретение, заявил премьер республики Василий Тофан. "К сожалению, на завтра (четверг - ред.) по части энергии ситуация очень плохая, куда хуже, чем сегодня. Завтра, скорее всего, вероятнее всего, мы не сможем приобрести даже аварийной электроэнергии, которая стоит в два-три раза дороже", - заявил Тофан в эфире Jurnal TV. Он признал, что существуют риски временных отключений. Премьер настойчиво просит жителей республики экономить электроэнергию в вечерние часы. Ранее власти Молдавии ввели режим повышенной готовности в сфере энергетики на 30 дней.
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газ, мировая экономика, молдавия
Энергетика, Газ, Мировая экономика, МОЛДАВИЯ
22:09 05.08.2026
 
Молдавия в четверг столкнется с дефицитом электроэнергии

Премьер Тофан: Молдавия в четверг столкнется с дефицитом электроэнергии

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КИШИНЕВ, 5 авг - ПРАЙМ. Молдавия в четверг столкнется с дефицитом электроэнергии, поскольку не смогла заключить ни одного аварийного контракта на ее приобретение, заявил премьер республики Василий Тофан.
"К сожалению, на завтра (четверг - ред.) по части энергии ситуация очень плохая, куда хуже, чем сегодня. Завтра, скорее всего, вероятнее всего, мы не сможем приобрести даже аварийной электроэнергии, которая стоит в два-три раза дороже", - заявил Тофан в эфире Jurnal TV.
Он признал, что существуют риски временных отключений. Премьер настойчиво просит жителей республики экономить электроэнергию в вечерние часы.
Ранее власти Молдавии ввели режим повышенной готовности в сфере энергетики на 30 дней.
 
ЭнергетикаГазМировая экономикаМОЛДАВИЯ
 
 
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