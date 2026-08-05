https://1prime.ru/20260805/moldavija-872064842.html
Молдавия в четверг столкнется с дефицитом электроэнергии
Молдавия в четверг столкнется с дефицитом электроэнергии - 05.08.2026, ПРАЙМ
Молдавия в четверг столкнется с дефицитом электроэнергии
Молдавия в четверг столкнется с дефицитом электроэнергии, поскольку не смогла заключить ни одного аварийного контракта на ее приобретение, заявил премьер... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T22:09+0300
2026-08-05T22:09+0300
2026-08-05T22:09+0300
энергетика
газ
мировая экономика
молдавия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872064842.jpg?1785956987
КИШИНЕВ, 5 авг - ПРАЙМ. Молдавия в четверг столкнется с дефицитом электроэнергии, поскольку не смогла заключить ни одного аварийного контракта на ее приобретение, заявил премьер республики Василий Тофан.
"К сожалению, на завтра (четверг - ред.) по части энергии ситуация очень плохая, куда хуже, чем сегодня. Завтра, скорее всего, вероятнее всего, мы не сможем приобрести даже аварийной электроэнергии, которая стоит в два-три раза дороже", - заявил Тофан в эфире Jurnal TV.
Он признал, что существуют риски временных отключений. Премьер настойчиво просит жителей республики экономить электроэнергию в вечерние часы.
Ранее власти Молдавии ввели режим повышенной готовности в сфере энергетики на 30 дней.
молдавия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, мировая экономика, молдавия
Энергетика, Газ, Мировая экономика, МОЛДАВИЯ
Молдавия в четверг столкнется с дефицитом электроэнергии
Премьер Тофан: Молдавия в четверг столкнется с дефицитом электроэнергии
КИШИНЕВ, 5 авг - ПРАЙМ. Молдавия в четверг столкнется с дефицитом электроэнергии, поскольку не смогла заключить ни одного аварийного контракта на ее приобретение, заявил премьер республики Василий Тофан.
"К сожалению, на завтра (четверг - ред.) по части энергии ситуация очень плохая, куда хуже, чем сегодня. Завтра, скорее всего, вероятнее всего, мы не сможем приобрести даже аварийной электроэнергии, которая стоит в два-три раза дороже", - заявил Тофан в эфире Jurnal TV.
Он признал, что существуют риски временных отключений. Премьер настойчиво просит жителей республики экономить электроэнергию в вечерние часы.
Ранее власти Молдавии ввели режим повышенной готовности в сфере энергетики на 30 дней.