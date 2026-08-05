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Молдавия в четверг столкнется с дефицитом электроэнергии

Молдавия в четверг столкнется с дефицитом электроэнергии - 05.08.2026, ПРАЙМ

Молдавия в четверг столкнется с дефицитом электроэнергии

Молдавия в четверг столкнется с дефицитом электроэнергии, поскольку не смогла заключить ни одного аварийного контракта на ее приобретение, заявил премьер... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T22:09+0300

2026-08-05T22:09+0300

2026-08-05T22:09+0300

энергетика

газ

мировая экономика

молдавия

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КИШИНЕВ, 5 авг - ПРАЙМ. Молдавия в четверг столкнется с дефицитом электроэнергии, поскольку не смогла заключить ни одного аварийного контракта на ее приобретение, заявил премьер республики Василий Тофан. "К сожалению, на завтра (четверг - ред.) по части энергии ситуация очень плохая, куда хуже, чем сегодня. Завтра, скорее всего, вероятнее всего, мы не сможем приобрести даже аварийной электроэнергии, которая стоит в два-три раза дороже", - заявил Тофан в эфире Jurnal TV. Он признал, что существуют риски временных отключений. Премьер настойчиво просит жителей республики экономить электроэнергию в вечерние часы. Ранее власти Молдавии ввели режим повышенной готовности в сфере энергетики на 30 дней.

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газ, мировая экономика, молдавия