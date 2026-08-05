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Подмосковье стало лидером по производству мороженого в России - 05.08.2026, ПРАЙМ
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Подмосковье стало лидером по производству мороженого в России
Подмосковье стало лидером по производству мороженого в России - 05.08.2026, ПРАЙМ
Подмосковье стало лидером по производству мороженого в России
Подмосковье является лидером по производству мороженого в России, за пять месяцев текущего года регион произвел 46 тысяч тонн лакомства, что составляет более... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T12:35+0300
2026-08-05T12:35+0300
россия
московская область
мороженое
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Подмосковье является лидером по производству мороженого в России, за пять месяцев текущего года регион произвел 46 тысяч тонн лакомства, что составляет более 15% от всего произведенного в стране мороженого, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области. "Подмосковье – лидер по мороженому: и в стране, и за рубежом", - говорится в Telegram-канале ведомства. Согласно сообщению, по итогам пяти месяцев 2026 года регион произвел 46 тысяч тонн мороженного – это более 15% от всего объема, произведенного в России, и почти 44% от произведенного в Центральном федеральном округе. Кроме того, по данным минсельхозпрода региона, за первые семь месяцев 2026 года подмосковные производители отправили за рубеж 266 тонн мороженого – экспорт вырос на 43% в стоимостном выражении. Главными покупателями подмосковного десерта являются Узбекистан, Беларусь и Казахстан.
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россия, московская область, мороженое
РОССИЯ, Московская область, мороженое
12:35 05.08.2026
 
Подмосковье стало лидером по производству мороженого в России

Минсельхоз: Подмосковье стало лидером по производству мороженого в России

© РИА Новости . Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПроизводственная линия по изготовлению пломбира в вафельных стаканчиках
Производственная линия по изготовлению пломбира в вафельных стаканчиках - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости . Сергей Аверин
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Подмосковье является лидером по производству мороженого в России, за пять месяцев текущего года регион произвел 46 тысяч тонн лакомства, что составляет более 15% от всего произведенного в стране мороженого, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
"Подмосковье – лидер по мороженому: и в стране, и за рубежом", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Согласно сообщению, по итогам пяти месяцев 2026 года регион произвел 46 тысяч тонн мороженного – это более 15% от всего объема, произведенного в России, и почти 44% от произведенного в Центральном федеральном округе.
Кроме того, по данным минсельхозпрода региона, за первые семь месяцев 2026 года подмосковные производители отправили за рубеж 266 тонн мороженого – экспорт вырос на 43% в стоимостном выражении. Главными покупателями подмосковного десерта являются Узбекистан, Беларусь и Казахстан.
 
РОССИЯМосковская областьмороженое
 
 
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