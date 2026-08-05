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Рынок российских акций поднялся выше 2300 пунктов

Рынок российских акций поднялся выше 2300 пунктов - 05.08.2026, ПРАЙМ

Рынок российских акций поднялся выше 2300 пунктов

Российский рынок акций днем в среду умеренно растет, моментами повышаясь к отметке в 2300 пунктов, выше которой он был последний раз в начале июля, следует из... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T15:39+0300

2026-08-05T15:39+0300

2026-08-05T15:47+0300

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций днем в среду умеренно растет, моментами повышаясь к отметке в 2300 пунктов, выше которой он был последний раз в начале июля, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 15.16 мск рос на 0,54% до 2 283,85 пункта. Октябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,71%, до 79,92 доллара за баррель. "Российский рынок акций в среду, 5 августа, в ходе дневной сессии, продолжает восстанавливаться после недавнего снижения. Котировки отыгрывают часть предыдущих потерь, однако более выраженный рост сдерживают сохраняющаяся геополитическая напряженность и санкционные риски", - комментирует Максим Абрамов из ФГ "Финам". На этом фоне инвесторы сохраняют осторожность, что ограничивает потенциал дальнейшего роста рынка, пояснил он. "Позитивной динамике фондовых индексов способствует умеренное снижение доходности ОФЗ, кривая доходности облигаций сместилась вниз на 4-9 базисных пунктов на отрезке от двух до десяти лет", - отмечает Александр Дудников из "Цифра брокер". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ "Акции "Группы Астра" (+17,07%) в моменте поднимались на 22%, что, по всей видимости, стало реакцией на сделку, которая позволит улучшить конкурентные позиции на рынке систем управления базами данных (СУБД) и расширить продуктовую линейку и клиентскую базу", - отмечает Наталья Мильчакова из Freedom Global. Также в лидерах роста - акции "ВУШ Холдинга" (+6,33%), ОГК-2 (+5,97%), "Селигдара" (+4,12%), "Полюса" (+3,91%) и "Русгидро" (+3,89%). "В немногочисленном списке аутсайдеров присутствуют сегодня акции "Русагро", которые дешевеют…, несмотря на то, что среда – последний день для их покупки перед закрытием реестра акционеров с правом на дивиденды за 2025 год в размере 16,48%, что соответствует текущей дивидендной доходности около 16%", - рассказал Дудников. В лидерах снижения - акции "Сегежи" (-2,61%), "Камаза" (-2,87%), "Соллерса" (-1,78%), "Русагро" (-1,37%) и префы "Башнефти" (-0,99%). ПРОГНОЗЫ "Индекс Мосбиржи сохраняет потенциал для дальнейшего восстановления в направлении 2310 пунктов, где проходит техническое сопротивление в виде 50-дневного скользящего среднего", - прогнозирует Дудников. Абрамов ожидает завершения торгов в "зеленой зоне".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, акции, русагро, мосбиржа, финам