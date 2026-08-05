Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мошенники изменили схемы обмана, рассказала эксперт - 05.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Мошенничество
https://1prime.ru/20260805/moshenniki-872035284.html
Мошенники изменили схемы обмана, рассказала эксперт
Мошенники изменили схемы обмана, рассказала эксперт - 05.08.2026, ПРАЙМ
Мошенники изменили схемы обмана, рассказала эксперт
Телефонное мошенничество перестало быть потоком однотипных звонков и стало отлаженной системой, где для каждой будущей жертвы выстраивается свой сценарий... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T09:49+0300
2026-08-05T09:49+0300
мошенничество
мошенники
россия
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860922389_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_93aef6d0dcb4b815b908fa1f9bfa15f4.jpg
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Телефонное мошенничество перестало быть потоком однотипных звонков и стало отлаженной системой, где для каждой будущей жертвы выстраивается свой сценарий обмана, рассказала РИА Новости руководитель городского онлайн-проекта "Перезвони сам" столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина. "Современное мошенничество давно перестало быть потоком однотипных звонков. Это хорошо отлаженная система, которая сначала изучает человека, а уже потом подбирает под него уникальную ловушку", - предупредила Шилина. По ее словам, схем мошенничества очень много и самой распространенной схемы не существует - распространенной становится та, которая находит личную "боль" конкретной жертвы именно сегодня. "Поэтому, какие бы новые схемы мошенники ни придумывали, универсальное правило защиты остается неизменным, и оно звучит в самом названии нашего проекта: "Перезвони сам!" - добавила эксперт.
https://1prime.ru/20260804/moshenniki-872000927.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860922389_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1b2d050f242fc2bab7de15259f14d422.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мошенники, россия, общество
Мошенничество, МОШЕННИКИ, РОССИЯ, Общество
09:49 05.08.2026
 
Мошенники изменили схемы обмана, рассказала эксперт

Эксперт Шилина: телефонное мошенничество стало отлаженной системой для каждой жертвы

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Телефонное мошенничество перестало быть потоком однотипных звонков и стало отлаженной системой, где для каждой будущей жертвы выстраивается свой сценарий обмана, рассказала РИА Новости руководитель городского онлайн-проекта "Перезвони сам" столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина.
"Современное мошенничество давно перестало быть потоком однотипных звонков. Это хорошо отлаженная система, которая сначала изучает человека, а уже потом подбирает под него уникальную ловушку", - предупредила Шилина.
По ее словам, схем мошенничества очень много и самой распространенной схемы не существует - распространенной становится та, которая находит личную "боль" конкретной жертвы именно сегодня.
"Поэтому, какие бы новые схемы мошенники ни придумывали, универсальное правило защиты остается неизменным, и оно звучит в самом названии нашего проекта: "Перезвони сам!" - добавила эксперт.
Ученица школы №180 в Екатеринбурге - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2026
Россиянам рассказали, как защитить детей от мошенников
Вчера, 11:49
 
МошенничествоМОШЕННИКИРОССИЯОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала