https://1prime.ru/20260805/moshenniki-872035284.html
Мошенники изменили схемы обмана, рассказала эксперт
Мошенники изменили схемы обмана, рассказала эксперт - 05.08.2026, ПРАЙМ
Мошенники изменили схемы обмана, рассказала эксперт
Телефонное мошенничество перестало быть потоком однотипных звонков и стало отлаженной системой, где для каждой будущей жертвы выстраивается свой сценарий... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T09:49+0300
2026-08-05T09:49+0300
2026-08-05T09:49+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Телефонное мошенничество перестало быть потоком однотипных звонков и стало отлаженной системой, где для каждой будущей жертвы выстраивается свой сценарий обмана, рассказала РИА Новости руководитель городского онлайн-проекта "Перезвони сам" столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина. "Современное мошенничество давно перестало быть потоком однотипных звонков. Это хорошо отлаженная система, которая сначала изучает человека, а уже потом подбирает под него уникальную ловушку", - предупредила Шилина. По ее словам, схем мошенничества очень много и самой распространенной схемы не существует - распространенной становится та, которая находит личную "боль" конкретной жертвы именно сегодня. "Поэтому, какие бы новые схемы мошенники ни придумывали, универсальное правило защиты остается неизменным, и оно звучит в самом названии нашего проекта: "Перезвони сам!" - добавила эксперт.
https://1prime.ru/20260804/moshenniki-872000927.html
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мошенники, россия, общество
Мошенничество, МОШЕННИКИ, РОССИЯ, Общество
Мошенники изменили схемы обмана, рассказала эксперт
Эксперт Шилина: телефонное мошенничество стало отлаженной системой для каждой жертвы
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Телефонное мошенничество перестало быть потоком однотипных звонков и стало отлаженной системой, где для каждой будущей жертвы выстраивается свой сценарий обмана, рассказала РИА Новости руководитель городского онлайн-проекта "Перезвони сам" столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина.
"Современное мошенничество давно перестало быть потоком однотипных звонков. Это хорошо отлаженная система, которая сначала изучает человека, а уже потом подбирает под него уникальную ловушку", - предупредила Шилина.
По ее словам, схем мошенничества очень много и самой распространенной схемы не существует - распространенной становится та, которая находит личную "боль" конкретной жертвы именно сегодня.
"Поэтому, какие бы новые схемы мошенники ни придумывали, универсальное правило защиты остается неизменным, и оно звучит в самом названии нашего проекта: "Перезвони сам!" - добавила эксперт.
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