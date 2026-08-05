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На фестивале славянского искусства в Москве угостят выпечкой - 05.08.2026, ПРАЙМ
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На фестивале славянского искусства в Москве угостят выпечкой
На фестивале славянского искусства в Москве угостят выпечкой - 05.08.2026, ПРАЙМ
На фестивале славянского искусства в Москве угостят выпечкой
Выпечкой по уникальным рецептам и технологиям разных народов России с первой многометровой хлебной карты страны угостят участников фестиваля славянского... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T20:39+0300
2026-08-05T20:39+0300
бизнес
экономика
россия
москва
кавказ
северо-запад
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Выпечкой по уникальным рецептам и технологиям разных народов России с первой многометровой хлебной карты страны угостят участников фестиваля славянского искусства "Русское поле" в столице, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля. XV Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства "Русское поле" пройдет 22 августа в Парке Победы на Поклонной горе в Москве. В этом году фестиваль приурочен к Году единства народов России и пройдет в День Государственного флага. "Фестиваль славится тем, что ежегодно устанавливает необычные рекорды. В этом году будет установлен новый: на фестивале будет создана хлебная многометровая карта страны, где каждый регион представит свою выпечку. По традиции все "рекордные" блюда после готовки раздаются бесплатно на пробу всем желающим", - говорится в сообщении. Так, на хлебной карте России будут собраны как общеизвестные бренды, среди которых тульский пряник, московская сайка, а также локальные продукты коренных народов Севера, Сибири и Кавказа. Основной акцент будет сделан на исторической преемственности, влиянии климата на рецептуру и уникальных технологиях приготовления. "Поле - это прежде всего хлеб, основа жизни наших предков и наша опора по сей день. Испокон веков в нашем языке живут мудрые поговорки и пословицы: "Хлеб всему голова", "Без хлеба сыт не будешь" и многие другие. Именно поэтому в этом году мы решили раскрыть все хлебное достояние нашей многонациональной страны. Мы путешествуем по разным уголкам России и всюду за трапезой пробуем местный хлеб и везде он разный" – отметила председатель жюри фестиваля, полномочный представитель "Российского творческого союза работников культуры" по Центральному федеральному округу Маргарита Железнова. Уточняется, что Центральный округ отличается синтезом дворянских сладких лакомств и крестьянского ржано-пшеничного хлеба для выживания в суровом климате, на Северо-Западе традиции диктуются дефицитом зерна: здесь пекут 100% ржаной хлеб, добавляют хвойную муку как источник витамина С и используют олений жир, чтобы лепешки не крошились на морозе. Южные регионы, от Кубани до Калмыкии, славятся пшеничными караваями благодаря плодородным почвам, а их вкус служит свидетельством истории влияния колонистов - немецких (горчичное масло) и кочевых народов (борцоки - жареное сдобное тесто). Кроме того, в горах Северного Кавказа основой рациона остаются пресные лепешки из ячменя и кукурузы, которые готовят в тандырах или прямо на раскаленных камнях, а экстремальные условия Сибири и Дальнего Востока породили рецепты охотников на пресном тесте и калорийный хлеб хантов с рыбной икрой. Отмечается, что ежегодно тысячи зрителей собираются в зоне кулинарного рекорда, чтобы принять участие в его дегустации. В разные годы на фестивале варили в гигантской кастрюле 1945 килограммов ленинградского рассольника, кашу по рецепту Александра Суворова (1799 килограммов), древнерусскую калью (2044,7 килограмма), кашу "Московская Долгоруковская" (2022 килограмма) и многое другое. Фестиваль проходит при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы и традиционно собирает тысячи гостей и сотни участников из разных регионов России и зарубежья.
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5
4.7
96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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бизнес, россия, москва, кавказ, северо-запад
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, КАВКАЗ, Северо-Запад
20:39 05.08.2026
 
На фестивале славянского искусства в Москве угостят выпечкой

Участники фестиваля славянского искусства "Русское поле" в Москве угостят выпечкой

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Выпечкой по уникальным рецептам и технологиям разных народов России с первой многометровой хлебной карты страны угостят участников фестиваля славянского искусства "Русское поле" в столице, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.
XV Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства "Русское поле" пройдет 22 августа в Парке Победы на Поклонной горе в Москве. В этом году фестиваль приурочен к Году единства народов России и пройдет в День Государственного флага.
"Фестиваль славится тем, что ежегодно устанавливает необычные рекорды. В этом году будет установлен новый: на фестивале будет создана хлебная многометровая карта страны, где каждый регион представит свою выпечку. По традиции все "рекордные" блюда после готовки раздаются бесплатно на пробу всем желающим", - говорится в сообщении.
Так, на хлебной карте России будут собраны как общеизвестные бренды, среди которых тульский пряник, московская сайка, а также локальные продукты коренных народов Севера, Сибири и Кавказа.
Основной акцент будет сделан на исторической преемственности, влиянии климата на рецептуру и уникальных технологиях приготовления.
"Поле - это прежде всего хлеб, основа жизни наших предков и наша опора по сей день. Испокон веков в нашем языке живут мудрые поговорки и пословицы: "Хлеб всему голова", "Без хлеба сыт не будешь" и многие другие. Именно поэтому в этом году мы решили раскрыть все хлебное достояние нашей многонациональной страны. Мы путешествуем по разным уголкам России и всюду за трапезой пробуем местный хлеб и везде он разный" – отметила председатель жюри фестиваля, полномочный представитель "Российского творческого союза работников культуры" по Центральному федеральному округу Маргарита Железнова.
Уточняется, что Центральный округ отличается синтезом дворянских сладких лакомств и крестьянского ржано-пшеничного хлеба для выживания в суровом климате, на Северо-Западе традиции диктуются дефицитом зерна: здесь пекут 100% ржаной хлеб, добавляют хвойную муку как источник витамина С и используют олений жир, чтобы лепешки не крошились на морозе.
Южные регионы, от Кубани до Калмыкии, славятся пшеничными караваями благодаря плодородным почвам, а их вкус служит свидетельством истории влияния колонистов - немецких (горчичное масло) и кочевых народов (борцоки - жареное сдобное тесто).
Кроме того, в горах Северного Кавказа основой рациона остаются пресные лепешки из ячменя и кукурузы, которые готовят в тандырах или прямо на раскаленных камнях, а экстремальные условия Сибири и Дальнего Востока породили рецепты охотников на пресном тесте и калорийный хлеб хантов с рыбной икрой.
Отмечается, что ежегодно тысячи зрителей собираются в зоне кулинарного рекорда, чтобы принять участие в его дегустации. В разные годы на фестивале варили в гигантской кастрюле 1945 килограммов ленинградского рассольника, кашу по рецепту Александра Суворова (1799 килограммов), древнерусскую калью (2044,7 килограмма), кашу "Московская Долгоруковская" (2022 килограмма) и многое другое.
Фестиваль проходит при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы и традиционно собирает тысячи гостей и сотни участников из разных регионов России и зарубежья.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯМОСКВАКАВКАЗСеверо-Запад
 
 
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