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В Каспийске мусоровозы вышли из строя из-за некачественного топлива - 05.08.2026, ПРАЙМ
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В Каспийске мусоровозы вышли из строя из-за некачественного топлива
В Каспийске мусоровозы вышли из строя из-за некачественного топлива - 05.08.2026, ПРАЙМ
В Каспийске мусоровозы вышли из строя из-за некачественного топлива
Трудности с вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО) возникли в дагестанском Каспийске из-за того, что 12 мусоровозов вышли из строя после заправки... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T09:54+0300
2026-08-05T09:54+0300
происшествия
каспийск
дагестан
мусор
топливо
бензин
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МАХАЧКАЛА, 5 авг - ПРАЙМ. Трудности с вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО) возникли в дагестанском Каспийске из-за того, что 12 мусоровозов вышли из строя после заправки некачественным топливом, сообщила администрация города. "В Каспийске временно возникли трудности с вывозом ТКО. Несколько дней назад техника МБУ "Зеленый город" была заправлена некачественным топливом на одной из автозаправочных станций. В результате топливная система вышла из строя у 12 мусоровозов, что повлияло на регулярность вывоза отходов по городским маршрутам", – сказали в мэрии. Там отметили, что на сегодня половина неисправной техники уже отремонтирована и вновь вышла на маршруты. Ремонт остальных машин продолжается, в ближайшие дни они также будут восстановлены и возвращены к работе, добавили в администрации города. Руководитель Центра управления регионом в Дагестане Исрафил Исрафилов в своем Telegram-канале обратил внимание, что за последние дни увеличилось количество обращений от жителей Каспийска по поводу несвоевременного вывоза мусора.
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каспийск, дагестан, мусор, топливо, бензин
Происшествия, Каспийск, Дагестан, мусор, топливо, Бензин
09:54 05.08.2026
 
В Каспийске мусоровозы вышли из строя из-за некачественного топлива

Мэрия Каспийска: 12 мусоровозов вышли из строя из-за заправки некачественным топливом

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРабота АЗС в Москве
Работа АЗС в Москве - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МАХАЧКАЛА, 5 авг - ПРАЙМ. Трудности с вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО) возникли в дагестанском Каспийске из-за того, что 12 мусоровозов вышли из строя после заправки некачественным топливом, сообщила администрация города.
Каспийске временно возникли трудности с вывозом ТКО. Несколько дней назад техника МБУ "Зеленый город" была заправлена некачественным топливом на одной из автозаправочных станций. В результате топливная система вышла из строя у 12 мусоровозов, что повлияло на регулярность вывоза отходов по городским маршрутам", – сказали в мэрии.
Там отметили, что на сегодня половина неисправной техники уже отремонтирована и вновь вышла на маршруты. Ремонт остальных машин продолжается, в ближайшие дни они также будут восстановлены и возвращены к работе, добавили в администрации города.
Руководитель Центра управления регионом в Дагестане Исрафил Исрафилов в своем Telegram-канале обратил внимание, что за последние дни увеличилось количество обращений от жителей Каспийска по поводу несвоевременного вывоза мусора.
 
ПроисшествияКаспийскДагестанмусортопливоБензин
 
 
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