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В Каспийске мусоровозы вышли из строя из-за некачественного топлива

В Каспийске мусоровозы вышли из строя из-за некачественного топлива - 05.08.2026, ПРАЙМ

В Каспийске мусоровозы вышли из строя из-за некачественного топлива

Трудности с вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО) возникли в дагестанском Каспийске из-за того, что 12 мусоровозов вышли из строя после заправки... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T09:54+0300

2026-08-05T09:54+0300

2026-08-05T09:54+0300

происшествия

каспийск

дагестан

мусор

топливо

бензин

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МАХАЧКАЛА, 5 авг - ПРАЙМ. Трудности с вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО) возникли в дагестанском Каспийске из-за того, что 12 мусоровозов вышли из строя после заправки некачественным топливом, сообщила администрация города. "В Каспийске временно возникли трудности с вывозом ТКО. Несколько дней назад техника МБУ "Зеленый город" была заправлена некачественным топливом на одной из автозаправочных станций. В результате топливная система вышла из строя у 12 мусоровозов, что повлияло на регулярность вывоза отходов по городским маршрутам", – сказали в мэрии. Там отметили, что на сегодня половина неисправной техники уже отремонтирована и вновь вышла на маршруты. Ремонт остальных машин продолжается, в ближайшие дни они также будут восстановлены и возвращены к работе, добавили в администрации города. Руководитель Центра управления регионом в Дагестане Исрафил Исрафилов в своем Telegram-канале обратил внимание, что за последние дни увеличилось количество обращений от жителей Каспийска по поводу несвоевременного вывоза мусора.

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каспийск, дагестан, мусор, топливо, бензин