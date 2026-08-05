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Норвегия выступает против пошлин США на рыбную продукцию - 05.08.2026, ПРАЙМ
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Норвегия выступает против пошлин США на рыбную продукцию
Норвегия выступает против пошлин США на рыбную продукцию - 05.08.2026, ПРАЙМ
Норвегия выступает против пошлин США на рыбную продукцию
Власти Норвегии выступают против пошлин США на рыбную продукцию страны, введенных в конце июля, отмечая, что они делают ее слабее конкурентов в промысле,... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T22:00+0300
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мировая экономика
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норвегия
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Власти Норвегии выступают против пошлин США на рыбную продукцию страны, введенных в конце июля, отмечая, что они делают ее слабее конкурентов в промысле, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на заявление главы МИД Норвегии Эспена Барта Эйде. Агентство напоминает, что товары Норвегии облагаются дополнительной пошлиной на импорт в 12,5% в дополнение к основным пошлинам в соответствии с решением Белого дома в июле. По словам агентства, власти Норвегии хотят, чтобы США ограничили применение пошлин, которые наносят ущерб ее рыбной отрасли по сравнению с рыбной промышленностью конкурентов страны, например, Исландии и Фарерских островов Дании. "Северная страна, которая выращивает более половины лосося в мире, планирует непосредственно заняться дискриминационным обращением (США - ред.) по сравнению с другими ... конкурентами", - отмечает Блумберг со ссылкой на заявление Эйде, сделанное в Осло в среду. По словам агентства, глава МИД подчеркнул, что обвинения Вашингтона в том, что в промышленности Норвегии используется принудительный труд, являются "полностью безосновательными". Блумберг напоминает, что власти Норвегии и США обсуждали в прошлом году проект сделки по пошлинам, которую Вашингтон так и не подписал. "Он (глава МИД Норвегии - ред.) отметил, что его страна не собирается отказываться от проекта сделки, несмотря на то, что она не получила ответ от Вашингтона по поводу ее статуса. Он также указал, что соглашение не гарантирует введение новых пошлин", - отмечает агентство со ссылкой на Эйде. В конце июля МИД Норвегии сообщил на сайте правительства страны, что США ввели пошлины против продукции Норвегии на основании, что государство "не располагает адекватными запретами на импорт товаров, которые произведены с использованием принудительного труда".
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мировая экономика, бизнес, норвегия, сша, вашингтон, мид
Экономика, Мировая экономика, Бизнес, НОРВЕГИЯ, США, ВАШИНГТОН, МИД
22:00 05.08.2026
 
Норвегия выступает против пошлин США на рыбную продукцию

Блумберг: Норвегия выступает против пошлин США на рыбную продукцию

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Власти Норвегии выступают против пошлин США на рыбную продукцию страны, введенных в конце июля, отмечая, что они делают ее слабее конкурентов в промысле, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на заявление главы МИД Норвегии Эспена Барта Эйде.
Агентство напоминает, что товары Норвегии облагаются дополнительной пошлиной на импорт в 12,5% в дополнение к основным пошлинам в соответствии с решением Белого дома в июле. По словам агентства, власти Норвегии хотят, чтобы США ограничили применение пошлин, которые наносят ущерб ее рыбной отрасли по сравнению с рыбной промышленностью конкурентов страны, например, Исландии и Фарерских островов Дании.
"Северная страна, которая выращивает более половины лосося в мире, планирует непосредственно заняться дискриминационным обращением (США - ред.) по сравнению с другими ... конкурентами", - отмечает Блумберг со ссылкой на заявление Эйде, сделанное в Осло в среду.
По словам агентства, глава МИД подчеркнул, что обвинения Вашингтона в том, что в промышленности Норвегии используется принудительный труд, являются "полностью безосновательными".
Блумберг напоминает, что власти Норвегии и США обсуждали в прошлом году проект сделки по пошлинам, которую Вашингтон так и не подписал.
"Он (глава МИД Норвегии - ред.) отметил, что его страна не собирается отказываться от проекта сделки, несмотря на то, что она не получила ответ от Вашингтона по поводу ее статуса. Он также указал, что соглашение не гарантирует введение новых пошлин", - отмечает агентство со ссылкой на Эйде.
В конце июля МИД Норвегии сообщил на сайте правительства страны, что США ввели пошлины против продукции Норвегии на основании, что государство "не располагает адекватными запретами на импорт товаров, которые произведены с использованием принудительного труда".
 
ЭкономикаМировая экономикаБизнесНОРВЕГИЯСШАВАШИНГТОНМИД
 
 
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