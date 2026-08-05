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Новак рассказал о выделении топлива для осенних полевых работ

Новак рассказал о выделении топлива для осенних полевых работ - 05.08.2026, ПРАЙМ

Новак рассказал о выделении топлива для осенних полевых работ

Все необходимые объемы топлива для осенних полевых работ в России выделены нефтяными компаниями, сообщил по итогам совещания по ситуации на топливном рынке... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T12:20+0300

2026-08-05T12:20+0300

2026-08-05T12:40+0300

россия

александр новак

топливо

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Все необходимые объемы топлива для осенних полевых работ в России выделены нефтяными компаниями, сообщил по итогам совещания по ситуации на топливном рынке вице-премьер РФ Александр Новак."Все необходимые объемы (топлива - ред.) для проведения осенних полевых работ выделены предприятиями, нефтяными компаниями", - сказал он в эфире "Первого канала".Кабмин утвердил временный порядок обеспечения аграриев топливом, который будет действовать до 1 ноября. Этот механизм предполагает заключение соглашений между Минэнерго, Минсельхозом, региональными органами власти и нефтяными компаниями о поставках бензина и дизтоплива для нужд сельхозпроизводителей.Президент России Владимир Путин в конце июня поручил приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса соблюдались все графики поставок топлива. Потребности аграриев в топливе обеспечиваются в приоритетном порядке, сообщал Минсельхоз России 10 июля.

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россия, александр новак, топливо