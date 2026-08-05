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Новак рассказал о выделении топлива для осенних полевых работ - 05.08.2026, ПРАЙМ
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Новак рассказал о выделении топлива для осенних полевых работ
Новак рассказал о выделении топлива для осенних полевых работ - 05.08.2026, ПРАЙМ
Новак рассказал о выделении топлива для осенних полевых работ
Все необходимые объемы топлива для осенних полевых работ в России выделены нефтяными компаниями, сообщил по итогам совещания по ситуации на топливном рынке... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T12:20+0300
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россия
александр новак
топливо
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Все необходимые объемы топлива для осенних полевых работ в России выделены нефтяными компаниями, сообщил по итогам совещания по ситуации на топливном рынке вице-премьер РФ Александр Новак."Все необходимые объемы (топлива - ред.) для проведения осенних полевых работ выделены предприятиями, нефтяными компаниями", - сказал он в эфире "Первого канала".Кабмин утвердил временный порядок обеспечения аграриев топливом, который будет действовать до 1 ноября. Этот механизм предполагает заключение соглашений между Минэнерго, Минсельхозом, региональными органами власти и нефтяными компаниями о поставках бензина и дизтоплива для нужд сельхозпроизводителей.Президент России Владимир Путин в конце июня поручил приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса соблюдались все графики поставок топлива. Потребности аграриев в топливе обеспечиваются в приоритетном порядке, сообщал Минсельхоз России 10 июля.
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россия, александр новак, топливо
РОССИЯ, Александр Новак, топливо
12:20 05.08.2026 (обновлено: 12:40 05.08.2026)
 
Новак рассказал о выделении топлива для осенних полевых работ

Новак: все необходимое топливо для осенних полевых работ нефтяными компаниями выделено

© РИА Новости . Александр Натрускин | Перейти в медиабанкМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости . Александр Натрускин
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Все необходимые объемы топлива для осенних полевых работ в России выделены нефтяными компаниями, сообщил по итогам совещания по ситуации на топливном рынке вице-премьер РФ Александр Новак.
"Все необходимые объемы (топлива - ред.) для проведения осенних полевых работ выделены предприятиями, нефтяными компаниями", - сказал он в эфире "Первого канала".
Кабмин утвердил временный порядок обеспечения аграриев топливом, который будет действовать до 1 ноября. Этот механизм предполагает заключение соглашений между Минэнерго, Минсельхозом, региональными органами власти и нефтяными компаниями о поставках бензина и дизтоплива для нужд сельхозпроизводителей.
Президент России Владимир Путин в конце июня поручил приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса соблюдались все графики поставок топлива. Потребности аграриев в топливе обеспечиваются в приоритетном порядке, сообщал Минсельхоз России 10 июля.
 
РОССИЯАлександр Новактопливо
 
 
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