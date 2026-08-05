Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новак поручил продолжать мониторинг ценообразования на топливо - 05.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260805/novak-872045893.html
Новак поручил продолжать мониторинг ценообразования на топливо
Новак поручил продолжать мониторинг ценообразования на топливо - 05.08.2026, ПРАЙМ
Новак поручил продолжать мониторинг ценообразования на топливо
Вице-премьер России Александр Новак поручил профильному бизнесу, федеральным и региональным властям, продолжать мониторинг ценообразования на топливо, сообщило... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T12:53+0300
2026-08-05T12:53+0300
энергетика
экономика
россия
рф
нижегородская область
бурятия
александр новак
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872045893.jpg?1785923610
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак поручил профильному бизнесу, федеральным и региональным властям, продолжать мониторинг ценообразования на топливо, сообщило правительство РФ. Новак ранее в среду провел очередное совещание, посвященное ситуации на рынке автомобильного топлива в стране. "По итогам совещания Александр Новак поручил ответственным федеральным органам власти, руководству регионов и профильным компаниям продолжать скоординированное взаимодействие по обеспечению внутреннего рынка топлива, мониторингу ценообразования и обеспечению бесперебойных поставок нефтепродуктов конечным потребителям", - сказано в сообщении правительства. На совещании представитель Минэнерго доложил о текущей ситуации на рынке нефтепродуктов, балансе производства и потребления нефтепродуктов. Федеральная антимонопольная служба сообщила о ценовой ситуации в разрезе видов нефтепродуктов и регионов. Со стороны ведомства продолжается контроль за ценообразованием на топливо, и при необходимости принимаются соответствующие меры, уточнили в кабмине. Участники совещания также уделили особое внимание снабжению сельхозтоваропроизводителей топливом и поставкам нефтепродуктов в рамках северного завоза. Поставки топлива аграриям продолжаются согласно потребностям отрасли, а в рамках северного завоза транспортировка топлива идет в рамках ранее принятых решений и утвержденных объемов, добавляется в сообщении. По сообщению правительства, отдельно была рассмотрена ситуация на рынках топлива ряда субъектов РФ, в том числе Тверской, Тамбовской, Новосибирской и Нижегородской областей, Бурятии, Хакасии, Якутии, Тувы, Алтайского края.
рф
нижегородская область
бурятия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, нижегородская область, бурятия, александр новак
Энергетика, Экономика, РОССИЯ, РФ, Нижегородская область, Бурятия, Александр Новак
12:53 05.08.2026
 
Новак поручил продолжать мониторинг ценообразования на топливо

Вице-премьер Новак поручил региональным властям продолжать мониторинг цен на топливо

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак поручил профильному бизнесу, федеральным и региональным властям, продолжать мониторинг ценообразования на топливо, сообщило правительство РФ.
Новак ранее в среду провел очередное совещание, посвященное ситуации на рынке автомобильного топлива в стране.
"По итогам совещания Александр Новак поручил ответственным федеральным органам власти, руководству регионов и профильным компаниям продолжать скоординированное взаимодействие по обеспечению внутреннего рынка топлива, мониторингу ценообразования и обеспечению бесперебойных поставок нефтепродуктов конечным потребителям", - сказано в сообщении правительства.
На совещании представитель Минэнерго доложил о текущей ситуации на рынке нефтепродуктов, балансе производства и потребления нефтепродуктов. Федеральная антимонопольная служба сообщила о ценовой ситуации в разрезе видов нефтепродуктов и регионов. Со стороны ведомства продолжается контроль за ценообразованием на топливо, и при необходимости принимаются соответствующие меры, уточнили в кабмине.
Участники совещания также уделили особое внимание снабжению сельхозтоваропроизводителей топливом и поставкам нефтепродуктов в рамках северного завоза.
Поставки топлива аграриям продолжаются согласно потребностям отрасли, а в рамках северного завоза транспортировка топлива идет в рамках ранее принятых решений и утвержденных объемов, добавляется в сообщении.
По сообщению правительства, отдельно была рассмотрена ситуация на рынках топлива ряда субъектов РФ, в том числе Тверской, Тамбовской, Новосибирской и Нижегородской областей, Бурятии, Хакасии, Якутии, Тувы, Алтайского края.
 
ЭнергетикаЭкономикаРОССИЯРФНижегородская областьБурятияАлександр Новак
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала