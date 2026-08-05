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Новак поручил продолжать мониторинг ценообразования на топливо
Новак поручил продолжать мониторинг ценообразования на топливо - 05.08.2026, ПРАЙМ
Новак поручил продолжать мониторинг ценообразования на топливо
Вице-премьер России Александр Новак поручил профильному бизнесу, федеральным и региональным властям, продолжать мониторинг ценообразования на топливо, сообщило... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T12:53+0300
2026-08-05T12:53+0300
2026-08-05T12:53+0300
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нижегородская область
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак поручил профильному бизнесу, федеральным и региональным властям, продолжать мониторинг ценообразования на топливо, сообщило правительство РФ.
Новак ранее в среду провел очередное совещание, посвященное ситуации на рынке автомобильного топлива в стране.
"По итогам совещания Александр Новак поручил ответственным федеральным органам власти, руководству регионов и профильным компаниям продолжать скоординированное взаимодействие по обеспечению внутреннего рынка топлива, мониторингу ценообразования и обеспечению бесперебойных поставок нефтепродуктов конечным потребителям", - сказано в сообщении правительства.
На совещании представитель Минэнерго доложил о текущей ситуации на рынке нефтепродуктов, балансе производства и потребления нефтепродуктов. Федеральная антимонопольная служба сообщила о ценовой ситуации в разрезе видов нефтепродуктов и регионов. Со стороны ведомства продолжается контроль за ценообразованием на топливо, и при необходимости принимаются соответствующие меры, уточнили в кабмине.
Участники совещания также уделили особое внимание снабжению сельхозтоваропроизводителей топливом и поставкам нефтепродуктов в рамках северного завоза.
Поставки топлива аграриям продолжаются согласно потребностям отрасли, а в рамках северного завоза транспортировка топлива идет в рамках ранее принятых решений и утвержденных объемов, добавляется в сообщении.
По сообщению правительства, отдельно была рассмотрена ситуация на рынках топлива ряда субъектов РФ, в том числе Тверской, Тамбовской, Новосибирской и Нижегородской областей, Бурятии, Хакасии, Якутии, Тувы, Алтайского края.
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Энергетика, Экономика, РОССИЯ, РФ, Нижегородская область, Бурятия, Александр Новак
Новак поручил продолжать мониторинг ценообразования на топливо
Вице-премьер Новак поручил региональным властям продолжать мониторинг цен на топливо
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак поручил профильному бизнесу, федеральным и региональным властям, продолжать мониторинг ценообразования на топливо, сообщило правительство РФ.
Новак ранее в среду провел очередное совещание, посвященное ситуации на рынке автомобильного топлива в стране.
"По итогам совещания Александр Новак поручил ответственным федеральным органам власти, руководству регионов и профильным компаниям продолжать скоординированное взаимодействие по обеспечению внутреннего рынка топлива, мониторингу ценообразования и обеспечению бесперебойных поставок нефтепродуктов конечным потребителям", - сказано в сообщении правительства.
На совещании представитель Минэнерго доложил о текущей ситуации на рынке нефтепродуктов, балансе производства и потребления нефтепродуктов. Федеральная антимонопольная служба сообщила о ценовой ситуации в разрезе видов нефтепродуктов и регионов. Со стороны ведомства продолжается контроль за ценообразованием на топливо, и при необходимости принимаются соответствующие меры, уточнили в кабмине.
Участники совещания также уделили особое внимание снабжению сельхозтоваропроизводителей топливом и поставкам нефтепродуктов в рамках северного завоза.
Поставки топлива аграриям продолжаются согласно потребностям отрасли, а в рамках северного завоза транспортировка топлива идет в рамках ранее принятых решений и утвержденных объемов, добавляется в сообщении.
По сообщению правительства, отдельно была рассмотрена ситуация на рынках топлива ряда субъектов РФ, в том числе Тверской, Тамбовской, Новосибирской и Нижегородской областей, Бурятии, Хакасии, Якутии, Тувы, Алтайского края.