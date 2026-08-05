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Новак поручил продолжать мониторинг ценообразования на топливо

Новак поручил продолжать мониторинг ценообразования на топливо - 05.08.2026, ПРАЙМ

Новак поручил продолжать мониторинг ценообразования на топливо

Вице-премьер России Александр Новак поручил профильному бизнесу, федеральным и региональным властям, продолжать мониторинг ценообразования на топливо, сообщило... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T12:53+0300

2026-08-05T12:53+0300

2026-08-05T12:53+0300

энергетика

экономика

россия

рф

нижегородская область

бурятия

александр новак

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак поручил профильному бизнесу, федеральным и региональным властям, продолжать мониторинг ценообразования на топливо, сообщило правительство РФ. Новак ранее в среду провел очередное совещание, посвященное ситуации на рынке автомобильного топлива в стране. "По итогам совещания Александр Новак поручил ответственным федеральным органам власти, руководству регионов и профильным компаниям продолжать скоординированное взаимодействие по обеспечению внутреннего рынка топлива, мониторингу ценообразования и обеспечению бесперебойных поставок нефтепродуктов конечным потребителям", - сказано в сообщении правительства. На совещании представитель Минэнерго доложил о текущей ситуации на рынке нефтепродуктов, балансе производства и потребления нефтепродуктов. Федеральная антимонопольная служба сообщила о ценовой ситуации в разрезе видов нефтепродуктов и регионов. Со стороны ведомства продолжается контроль за ценообразованием на топливо, и при необходимости принимаются соответствующие меры, уточнили в кабмине. Участники совещания также уделили особое внимание снабжению сельхозтоваропроизводителей топливом и поставкам нефтепродуктов в рамках северного завоза. Поставки топлива аграриям продолжаются согласно потребностям отрасли, а в рамках северного завоза транспортировка топлива идет в рамках ранее принятых решений и утвержденных объемов, добавляется в сообщении. По сообщению правительства, отдельно была рассмотрена ситуация на рынках топлива ряда субъектов РФ, в том числе Тверской, Тамбовской, Новосибирской и Нижегородской областей, Бурятии, Хакасии, Якутии, Тувы, Алтайского края.

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нижегородская область

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россия, рф, нижегородская область, бурятия, александр новак