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Объем сделок с золотом на Мосбирже вырос почти в два раза - 05.08.2026, ПРАЙМ
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Объем сделок с золотом на Мосбирже вырос почти в два раза
Объем сделок с золотом на Мосбирже вырос почти в два раза - 05.08.2026, ПРАЙМ
Объем сделок с золотом на Мосбирже вырос почти в два раза
Физический объем сделок с золотом на Московской бирже по итогам января-июля увеличился на 95,4% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее - до 255,4 тонны, | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T10:15+0300
2026-08-05T10:28+0300
рынок
экономика
россия
золото
мосбиржа
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Физический объем сделок с золотом на Московской бирже по итогам января-июля увеличился на 95,4% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее - до 255,4 тонны, а с серебром - на 157%, до 469,5 тонн, следует из сообщения пресс-службы биржи. В денежном выражении на бирже было заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 2,993 триллиона рублей (1,14 триллиона в январе-июле прошлого года). Оборот торгов только в июле составил золотом 44,3 тонны на 449 миллиарда рублей и серебром 75,9 тонны - на 10,9 миллиарда. Кроме этого, в июле объем торгов платиной составил 0,2 тонны (706 миллиона рублей), палладием - 0,4 тонны (1,2 миллиарда). Совокупный объем торгов на рынке драгоценных металлов в прошлом месяце составил 461,9 миллиарда рублей. "Общее количество сделок на рынке драгоценных металлов Московской биржи в июле 2026 года увеличилось на 87% в годовом исчислении, до 286,6 тысячи. Доля частных инвесторов в торгах золотом составила 2,7%, серебром - 27,1%, палладием - 11,8%, платиной - 25,7%", - отмечается также в сообщении биржи. В прошлом году на Московской бирже было заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 2,952 триллиона рублей (318 тонн золотом и 365 тонн серебром), в в 2024 году - на 861,8 миллиарда (123,3 тонны золотом и 252,4 тонны серебром). Поставочные торги драгоценным металлами были запущены на бирже в октябре 2013 года. Поставка золота и серебра по результатам биржевых торгов осуществляется по счетам участников в драгметаллах, открытым в НКО НКЦ (АО), выступающей в роли центрального контрагента, клиринговой и расчетной организации на рынке, а также осуществляющей прием и выдачу слитков драгоценных металлов в биржевом хранилище.
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рынок, россия, золото, мосбиржа
Рынок, Экономика, РОССИЯ, золото, Мосбиржа
10:15 05.08.2026 (обновлено: 10:28 05.08.2026)
 
Объем сделок с золотом на Мосбирже вырос почти в два раза

Физический объем сделок с золотом на Московской бирже в январе-июле вырос на 95,4%

© РИА Новости . Илья НаймушинЗолотые слитки
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Физический объем сделок с золотом на Московской бирже по итогам января-июля увеличился на 95,4% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее - до 255,4 тонны, а с серебром - на 157%, до 469,5 тонн, следует из сообщения пресс-службы биржи.
В денежном выражении на бирже было заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 2,993 триллиона рублей (1,14 триллиона в январе-июле прошлого года).
Оборот торгов только в июле составил золотом 44,3 тонны на 449 миллиарда рублей и серебром 75,9 тонны - на 10,9 миллиарда.
Кроме этого, в июле объем торгов платиной составил 0,2 тонны (706 миллиона рублей), палладием - 0,4 тонны (1,2 миллиарда).
Совокупный объем торгов на рынке драгоценных металлов в прошлом месяце составил 461,9 миллиарда рублей.
"Общее количество сделок на рынке драгоценных металлов Московской биржи в июле 2026 года увеличилось на 87% в годовом исчислении, до 286,6 тысячи. Доля частных инвесторов в торгах золотом составила 2,7%, серебром - 27,1%, палладием - 11,8%, платиной - 25,7%", - отмечается также в сообщении биржи.
В прошлом году на Московской бирже было заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 2,952 триллиона рублей (318 тонн золотом и 365 тонн серебром), в в 2024 году - на 861,8 миллиарда (123,3 тонны золотом и 252,4 тонны серебром).
Поставочные торги драгоценным металлами были запущены на бирже в октябре 2013 года. Поставка золота и серебра по результатам биржевых торгов осуществляется по счетам участников в драгметаллах, открытым в НКО НКЦ (АО), выступающей в роли центрального контрагента, клиринговой и расчетной организации на рынке, а также осуществляющей прием и выдачу слитков драгоценных металлов в биржевом хранилище.
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