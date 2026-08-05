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Обмеление Рейна грозит Германии новым витком инфляции - 05.08.2026, ПРАЙМ
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Обмеление Рейна грозит Германии новым витком инфляции
Обмеление Рейна грозит Германии новым витком инфляции - 05.08.2026, ПРАЙМ
Обмеление Рейна грозит Германии новым витком инфляции
Критическое обмеление реки Рейн грозит Германии новым витком инфляции из-за возможных сбоев в цепочках поставок, передает агентство Рейтер со ссылкой на... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T22:33+0300
2026-08-05T22:33+0300
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БЕРЛИН, 5 авг - ПРАЙМ. Критическое обмеление реки Рейн грозит Германии новым витком инфляции из-за возможных сбоев в цепочках поставок, передает агентство Рейтер со ссылкой на прогнозы экономистов. В среду уровень воды на ключевом узком участке Рейна у города Кауб в федеральной земле Рейнланд-Пфальц упал до исторического минимума в 23 сантиметра. К субботе ожидается его снижение до 18 сантиметров. "Возможные сбои в поставках и связанный с ними дефицит могут привести к удорожанию многих товаров", - говорится в сообщении. По словам опрошенных агентством экспертов, баржи из-за мелководья могут загружаться максимум на треть. Это вынуждает компании нанимать больше судов или переходить на дорогие автомобильные и железнодорожные перевозки. В результате стоимость речных транспортировок взлетела с 45 до 150 евро за тонну. Эксперты Hamburg Commercial Bank и Berenberg Bank подсчитали, что дефицит сырья и удорожание логистики из-за обмеления Рейна подтолкнут инфляцию в ФРГ дополнительно на 0,5%. По оценкам специалистов, логистический кризис и повышенное ценовое давление в Германии сохранятся как минимум до ноября. Эксперт Кильского института мировой экономики (IfW) Стефан Кутс ранее заявил, что обмеление Рейна вследствие засухи может снизить ВВП Германии в третьем квартале 2026 года на 0,1-0,2%. Агентство Рейтер передавало, что суда, осуществляющие перевозки по Рейну, теперь зачастую загружаются лишь на 20% от их вместимости. Европа переживает один из самых жарких периодов последних лет, наиболее сильный ущерб понесли Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. Как заявлял президент Франции Эммануэль Макрон, страна столкнулась с наибольшим числом природных пожаров за весь период после окончания Второй мировой войны.
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германия, франция, фрг, эммануэль макрон
ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ, ФРГ, Эммануэль Макрон
22:33 05.08.2026
 
Обмеление Рейна грозит Германии новым витком инфляции

Рейтер: обмеление Рейна грозит Германии новым витком инфляции

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БЕРЛИН, 5 авг - ПРАЙМ. Критическое обмеление реки Рейн грозит Германии новым витком инфляции из-за возможных сбоев в цепочках поставок, передает агентство Рейтер со ссылкой на прогнозы экономистов.
В среду уровень воды на ключевом узком участке Рейна у города Кауб в федеральной земле Рейнланд-Пфальц упал до исторического минимума в 23 сантиметра. К субботе ожидается его снижение до 18 сантиметров.
"Возможные сбои в поставках и связанный с ними дефицит могут привести к удорожанию многих товаров", - говорится в сообщении.
По словам опрошенных агентством экспертов, баржи из-за мелководья могут загружаться максимум на треть. Это вынуждает компании нанимать больше судов или переходить на дорогие автомобильные и железнодорожные перевозки. В результате стоимость речных транспортировок взлетела с 45 до 150 евро за тонну.
Эксперты Hamburg Commercial Bank и Berenberg Bank подсчитали, что дефицит сырья и удорожание логистики из-за обмеления Рейна подтолкнут инфляцию в ФРГ дополнительно на 0,5%.
По оценкам специалистов, логистический кризис и повышенное ценовое давление в Германии сохранятся как минимум до ноября.
Эксперт Кильского института мировой экономики (IfW) Стефан Кутс ранее заявил, что обмеление Рейна вследствие засухи может снизить ВВП Германии в третьем квартале 2026 года на 0,1-0,2%. Агентство Рейтер передавало, что суда, осуществляющие перевозки по Рейну, теперь зачастую загружаются лишь на 20% от их вместимости.
Европа переживает один из самых жарких периодов последних лет, наиболее сильный ущерб понесли Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. Как заявлял президент Франции Эммануэль Макрон, страна столкнулась с наибольшим числом природных пожаров за весь период после окончания Второй мировой войны.
 
ГЕРМАНИЯФРАНЦИЯФРГЭммануэль Макрон
 
 
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