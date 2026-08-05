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Торговый оборот Узбекистана с Россией вырос за полугодие на 15,7%

Торговый оборот Узбекистана с Россией вырос за полугодие на 15,7% - 05.08.2026, ПРАЙМ

Торговый оборот Узбекистана с Россией вырос за полугодие на 15,7%

Торговый оборот Узбекистана с Россией увеличился за прошлое полугодие на 15,7% в годовом выражении – до 7,014 миллиарда долларов, следует из данных... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T09:05+0300

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ТАШКЕНТ, 5 авг – ПРАЙМ. Торговый оборот Узбекистана с Россией увеличился за прошлое полугодие на 15,7% в годовом выражении – до 7,014 миллиарда долларов, следует из данных национального статистического комитета, которые изучило РИА Новости. Ранее статкомитет сообщал, что общий внешнеторговый оборот Узбекистана за этот период увеличился на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 41,011 миллиарда долларов. В частности, экспорт из республики по итогам первого полугодия снизился на 8,8%, до 15,9 миллиарда долларов, импорт – вырос на 21%, до 25,1 миллиарда. В табличных данных на сайте ведомства в структуре динамики основных стран-партнеров указывается, что торговый оборот Узбекистана с Россией в январе-июне составил 7,014 миллиарда долларов (6,06 миллиарда долларов годом ранее). Таким образом, рост составил 15,7% По данным статистики, объем узбекского экспорта в РФ в первой половине года достиг 2,369 миллиарда долларов, импорта из России – 4,645 миллиарда. Ведомство не приводит динамики показателей. При этом Россия заняла традиционное первое место по объему поставок узбекской продукции на внешние рынки – 14,9% в общем объеме узбекского экспорта. Импорт из России занимает второе место – 18,5%, уступая только Китаю (32% узбекского импорта). В итоге, согласно материалам ведомства, Россия с долей 17,1% в общем объеме внешнеторгового оборота Узбекистана заняла второе место в списке основных внешнеторговых партнеров республики. Китай с долей 23,1% остается на первом месте, Казахстан (6,8%) замыкает тройку.

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россия, мировая экономика, узбекистан, китай, рф