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Бывший Decathlon хочет помириться со вторым кредитором в деле о банкротстве

Бывший Decathlon хочет помириться со вторым кредитором в деле о банкротстве - 05.08.2026, ПРАЙМ

Бывший Decathlon хочет помириться со вторым кредитором в деле о банкротстве

Представитель АО "Октоблу", головной структуры сети спортивных магазинов Desport (в прошлом – Decathlon), заявил в арбитражном суде Москвы, который... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T11:40+0300

2026-08-05T11:40+0300

2026-08-05T11:43+0300

бизнес

экономика

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МОСКВА, 5 авг – ПРАЙМ. Представитель АО "Октоблу", головной структуры сети спортивных магазинов Desport (в прошлом – Decathlon), заявил в арбитражном суде Москвы, который рассматривает дело о банкротстве этой компании, что должник намерен помириться со вторым кредитором, предъявившим к нему требования, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд в среду рассматривал обоснованность заявления костромского ООО "Орбитекс" о банкротстве "Октоблу". Юрист ритейлера сообщил, что "Орбитекс" уступил права требования физлицу, с которым ведутся переговоры по мировому соглашению. Суд отложил слушания на конец августа. В феврале было прекращено производство по первому заявлению о банкротстве "Октоблу", поданному компанией "Нексус Евразия". Как пояснил должник, обязательства перед этим кредитором ритейлер полностью погасил. Арбитражный суд Костромской области в октябре прошлого года по иску "Орбитекса" взыскал с "Октоблу" около 19 миллионов рублей задолженности и неустойки по договору изготовления (подряда) и поставки товара. Решение вступило в силу в январе. В марте 2022 года французская сеть спортивных магазинов Decathlon, у которой было 57 магазинов в России, объявила о приостановке работы, а летом того же года закрылись ее магазины в стране. В сентябре 2023 года российская компания АРМ приобрела бизнес Decathlon в России, на ее базе развивается сеть спортивных магазинов Desport.

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