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Омск получит почти 600 миллионов рублей на улучшение качества воздуха - 05.08.2026, ПРАЙМ
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Омск получит почти 600 миллионов рублей на улучшение качества воздуха
Омск получит почти 600 миллионов рублей на улучшение качества воздуха - 05.08.2026, ПРАЙМ
Омск получит почти 600 миллионов рублей на улучшение качества воздуха
Правительство РФ направит дополнительно 598 миллионов рублей Омской области на газификацию частного сектора столицы региона в рамках программы по улучшению... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T09:24+0300
2026-08-05T09:24+0300
россия
омская область
омск
правительство рф
газ
финансы
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ направит дополнительно 598 миллионов рублей Омской области на газификацию частного сектора столицы региона в рамках программы по улучшению качества воздуха, сообщили в российском кабмине. "В 2026 году Омская область дополнительно получит 598 миллионов рублей на реализацию мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в рамках федерального проекта "Чистый воздух", входящего в национальный проект "Экологическое благополучие". Распоряжение о перераспределении бюджетного финансирования на эти цели подписано", - говорится в сообщении кабмина. Отмечается, что с учетом выделенных средств общее финансирование в 2025-2026 годах на мероприятия в рамках проекта "Чистый воздух" в регионе составят около 1 миллиарда рублей. "Дополнительные средства пойдут на газификацию частного сектора в Омске. Там был сформирован поадресный перечень из более чем 2,8 тысячи строений, которые нуждаются в переводе с печного на газовое отопление", - уточнили в правительстве. Федеральный проект "Чистый воздух" был запущен с 2019 года в 12 городах: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. По поручению президента РФ с 1 сентября 2023 года к проекту подключились еще 29 городов из 16 регионов, преимущественно Сибири и Дальнего Востока. В этих городах реализуются комплексные планы мероприятий по снижению выбросов от промышленных предприятий, объектов энергетики, коммунальной и транспортной инфраструктуры.
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россия, омская область, омск, правительство рф, газ, финансы
РОССИЯ, Омская область, ОМСК, Правительство РФ, Газ, Финансы
09:24 05.08.2026
 
Омск получит почти 600 миллионов рублей на улучшение качества воздуха

Правительство направит 598 миллионов рублей на газификацию частного сектора Омска

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые купюры разного достоинства
Рублевые купюры разного достоинства - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ направит дополнительно 598 миллионов рублей Омской области на газификацию частного сектора столицы региона в рамках программы по улучшению качества воздуха, сообщили в российском кабмине.
"В 2026 году Омская область дополнительно получит 598 миллионов рублей на реализацию мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в рамках федерального проекта "Чистый воздух", входящего в национальный проект "Экологическое благополучие". Распоряжение о перераспределении бюджетного финансирования на эти цели подписано", - говорится в сообщении кабмина.
Отмечается, что с учетом выделенных средств общее финансирование в 2025-2026 годах на мероприятия в рамках проекта "Чистый воздух" в регионе составят около 1 миллиарда рублей.
"Дополнительные средства пойдут на газификацию частного сектора в Омске. Там был сформирован поадресный перечень из более чем 2,8 тысячи строений, которые нуждаются в переводе с печного на газовое отопление", - уточнили в правительстве.
Федеральный проект "Чистый воздух" был запущен с 2019 года в 12 городах: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. По поручению президента РФ с 1 сентября 2023 года к проекту подключились еще 29 городов из 16 регионов, преимущественно Сибири и Дальнего Востока. В этих городах реализуются комплексные планы мероприятий по снижению выбросов от промышленных предприятий, объектов энергетики, коммунальной и транспортной инфраструктуры.
 
РОССИЯОмская областьОМСКПравительство РФГазФинансы
 
 
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