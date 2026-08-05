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Омск получит почти 600 миллионов рублей на улучшение качества воздуха

Омск получит почти 600 миллионов рублей на улучшение качества воздуха - 05.08.2026, ПРАЙМ

Омск получит почти 600 миллионов рублей на улучшение качества воздуха

Правительство РФ направит дополнительно 598 миллионов рублей Омской области на газификацию частного сектора столицы региона в рамках программы по улучшению... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T09:24+0300

2026-08-05T09:24+0300

2026-08-05T09:24+0300

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омск

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ направит дополнительно 598 миллионов рублей Омской области на газификацию частного сектора столицы региона в рамках программы по улучшению качества воздуха, сообщили в российском кабмине. "В 2026 году Омская область дополнительно получит 598 миллионов рублей на реализацию мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в рамках федерального проекта "Чистый воздух", входящего в национальный проект "Экологическое благополучие". Распоряжение о перераспределении бюджетного финансирования на эти цели подписано", - говорится в сообщении кабмина. Отмечается, что с учетом выделенных средств общее финансирование в 2025-2026 годах на мероприятия в рамках проекта "Чистый воздух" в регионе составят около 1 миллиарда рублей. "Дополнительные средства пойдут на газификацию частного сектора в Омске. Там был сформирован поадресный перечень из более чем 2,8 тысячи строений, которые нуждаются в переводе с печного на газовое отопление", - уточнили в правительстве. Федеральный проект "Чистый воздух" был запущен с 2019 года в 12 городах: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. По поручению президента РФ с 1 сентября 2023 года к проекту подключились еще 29 городов из 16 регионов, преимущественно Сибири и Дальнего Востока. В этих городах реализуются комплексные планы мероприятий по снижению выбросов от промышленных предприятий, объектов энергетики, коммунальной и транспортной инфраструктуры.

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россия, омская область, омск, правительство рф, газ, финансы