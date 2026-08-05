https://1prime.ru/20260805/openai-872043942.html

OpenAI выплатит 3,2 миллиона долларов по делу о дискриминации

OpenAI выплатит 3,2 миллиона долларов по делу о дискриминации - 05.08.2026, ПРАЙМ

OpenAI выплатит 3,2 миллиона долларов по делу о дискриминации

Американский разработчик искусственного интеллекта OpenAI и его дочерняя компания выплатят 3,2 миллиона долларов в качестве компенсации по делу о дискриминации... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T12:22+0300

2026-08-05T12:22+0300

2026-08-05T12:26+0300

технологии

бизнес

экономика

сша

openai

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872043942.jpg?1785921967

ВАШИНГТОН, 5 авг - ПРАЙМ. Американский разработчик искусственного интеллекта OpenAI и его дочерняя компания выплатят 3,2 миллиона долларов в качестве компенсации по делу о дискриминации против американских граждан при трудоустройстве, заявил минюст Соединенных Штатов. "Отдел гражданских прав минюста объявил, что добился выплаты компенсации в размере 3 200 000 долларов от OpenAI и ее дочерней компании Statsig Inc... Компенсация была назначена на основе того, что обе компании нарушили закон об иммиграции и гражданстве, дискриминируя против работников из США, и вместо этого отдавая предпочтение сотрудникам с временными рабочими визами", - говорится в заявлении ведомства. В самом соглашении отмечается, что компании выплатят 1,2 миллиона долларов в казну Соединенных Штатов в качестве признания вины в нарушении закона, а еще 2 миллиона должны будут пойти на компенсации пострадавшим американским работникам. Более того, OpenAI должна будет в течение 120 дней создать свод правил по реализации постоянной трудовой сертификации, которая регулирует трудовую иммиграцию, которые исключат риск дискриминации на основе гражданства. По заявлениям американских властей, OpenAI намеренно принимала меры, чтобы отговорить американцев от подачи заявок на вакансии в компании, например, рекламируя их по радио глубокой ночью.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, сша, openai