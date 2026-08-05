https://1prime.ru/20260805/openai-872043942.html
OpenAI выплатит 3,2 миллиона долларов по делу о дискриминации
OpenAI выплатит 3,2 миллиона долларов по делу о дискриминации - 05.08.2026, ПРАЙМ
OpenAI выплатит 3,2 миллиона долларов по делу о дискриминации
Американский разработчик искусственного интеллекта OpenAI и его дочерняя компания выплатят 3,2 миллиона долларов в качестве компенсации по делу о дискриминации... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T12:22+0300
2026-08-05T12:22+0300
2026-08-05T12:26+0300
технологии
бизнес
экономика
сша
openai
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872043942.jpg?1785921967
ВАШИНГТОН, 5 авг - ПРАЙМ. Американский разработчик искусственного интеллекта OpenAI и его дочерняя компания выплатят 3,2 миллиона долларов в качестве компенсации по делу о дискриминации против американских граждан при трудоустройстве, заявил минюст Соединенных Штатов. "Отдел гражданских прав минюста объявил, что добился выплаты компенсации в размере 3 200 000 долларов от OpenAI и ее дочерней компании Statsig Inc... Компенсация была назначена на основе того, что обе компании нарушили закон об иммиграции и гражданстве, дискриминируя против работников из США, и вместо этого отдавая предпочтение сотрудникам с временными рабочими визами", - говорится в заявлении ведомства. В самом соглашении отмечается, что компании выплатят 1,2 миллиона долларов в казну Соединенных Штатов в качестве признания вины в нарушении закона, а еще 2 миллиона должны будут пойти на компенсации пострадавшим американским работникам. Более того, OpenAI должна будет в течение 120 дней создать свод правил по реализации постоянной трудовой сертификации, которая регулирует трудовую иммиграцию, которые исключат риск дискриминации на основе гражданства. По заявлениям американских властей, OpenAI намеренно принимала меры, чтобы отговорить американцев от подачи заявок на вакансии в компании, например, рекламируя их по радио глубокой ночью.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, бизнес, сша, openai
Технологии, Бизнес, Экономика, США, OpenAI
OpenAI выплатит 3,2 миллиона долларов по делу о дискриминации
OpenAI выплатит 3,2 миллиона долларов в качестве компенсации по делу о дискриминации
ВАШИНГТОН, 5 авг - ПРАЙМ. Американский разработчик искусственного интеллекта OpenAI и его дочерняя компания выплатят 3,2 миллиона долларов в качестве компенсации по делу о дискриминации против американских граждан при трудоустройстве, заявил минюст Соединенных Штатов.
"Отдел гражданских прав минюста объявил, что добился выплаты компенсации в размере 3 200 000 долларов от OpenAI и ее дочерней компании Statsig Inc... Компенсация была назначена на основе того, что обе компании нарушили закон об иммиграции и гражданстве, дискриминируя против работников из США, и вместо этого отдавая предпочтение сотрудникам с временными рабочими визами", - говорится в заявлении ведомства.
В самом соглашении отмечается, что компании выплатят 1,2 миллиона долларов в казну Соединенных Штатов в качестве признания вины в нарушении закона, а еще 2 миллиона должны будут пойти на компенсации пострадавшим американским работникам.
Более того, OpenAI должна будет в течение 120 дней создать свод правил по реализации постоянной трудовой сертификации, которая регулирует трудовую иммиграцию, которые исключат риск дискриминации на основе гражданства.
По заявлениям американских властей, OpenAI намеренно принимала меры, чтобы отговорить американцев от подачи заявок на вакансии в компании, например, рекламируя их по радио глубокой ночью.