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Отказ от направленного сигнала по ключевой ставке повысит гибкость решений

Отказ от направленного сигнала по ключевой ставке повысит гибкость решений - 05.08.2026, ПРАЙМ

Отказ от направленного сигнала по ключевой ставке повысит гибкость решений

Отказ от направленного сигнала по ключевой ставке повысит гибкость дальнейших решений в условиях проинфляционных рисков, говорится в резюме обсуждения ключевой... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T19:29+0300

2026-08-05T19:29+0300

2026-08-05T19:29+0300

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Отказ от направленного сигнала по ключевой ставке повысит гибкость дальнейших решений в условиях проинфляционных рисков, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России. ЦБ в заявлении по ключевой ставке в июле убрал сигнал о направленности своих дальнейших шагов: регулятор будет принимать решения в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий. "По итогам обсуждения большинство участников поддержали снижение ключевой ставки на 0,25 процентного пункта при отказе от направленного сигнала, считая, что это повысит гибкость дальнейших решений в условиях значительных проинфляционных рисков", – говорится в резюме. При этом в зависимости от решения по ключевой ставке участники предлагали разные сигналы. Предметно обсуждались снижение ставки минимальным шагом и ее сохранение. Большинство участников, выступавших за снижение ключевой ставки на 0,25 процентного пункта, предлагали не давать сигнал о направленности дальнейших решений. Хотя они считали, что ускорение роста потребления и текущего роста цен скорее временно, а вторичные эффекты увеличения цен на топливо будут ограниченными, неопределенность относительно них сохраняется, сказано в резюме. Участники, предлагавшие сохранить ставку, в основном выступали за умеренно мягкий сигнал с сохранением указания на оценку целесообразности ее дальнейшего снижения на ближайших заседаниях, отмечает регулятор. По их мнению, такой сигнал соответствовал бы базовому сценарию, в котором допускается возможность постепенного уменьшения ключевой ставки.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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