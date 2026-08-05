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Google начнет отключать "Google ассистент" с 4 сентября
Google начнет отключать "Google ассистент" с 4 сентября - 05.08.2026, ПРАЙМ
Google начнет отключать "Google ассистент" с 4 сентября
Компания Google начнет отключать "Google ассистент" с 4 сентября, предлагая заменить его на ИИ-ассистента Gemini на базе Android, но для этого устройство должно | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T18:12+0300
2026-08-05T18:12+0300
2026-08-05T18:12+0300
технологии
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Компания Google начнет отключать "Google ассистент" с 4 сентября, предлагая заменить его на ИИ-ассистента Gemini на базе Android, но для этого устройство должно соответствовать минимальным системным требованиям, говорится в письме, которое было отправлено компанией пользователям. "Мы пишем вам, чтобы сообщить, что использование Google Assistant на вашем мобильном устройстве прекращается... Мы начнем отключать доступ к Google Assistant с 4 сентября", - говорится в сообщении корпорации. В письме отмечается, что процесс отключения ассистента может занять несколько недель. Вместо этого помощника компания предлагает установить на мобильное устройство ИИ-ассистент Gemini. Однако он будет работать, только если Android-устройство соответствует минимальным системным требованиям, а пользователь находится в регионе, где сервис доступен. Россия в настоящее время не входит в число поддерживаемых стран.
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технологии
Google начнет отключать "Google ассистент" с 4 сентября
Google отключает "Google ассистент" на базе Android с 4 сентября
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Компания Google начнет отключать "Google ассистент" с 4 сентября, предлагая заменить его на ИИ-ассистента Gemini на базе Android, но для этого устройство должно соответствовать минимальным системным требованиям, говорится в письме, которое было отправлено компанией пользователям.
"Мы пишем вам, чтобы сообщить, что использование Google Assistant на вашем мобильном устройстве прекращается... Мы начнем отключать доступ к Google Assistant с 4 сентября", - говорится в сообщении корпорации.
В письме отмечается, что процесс отключения ассистента может занять несколько недель.
Вместо этого помощника компания предлагает установить на мобильное устройство ИИ-ассистент Gemini. Однако он будет работать, только если Android-устройство соответствует минимальным системным требованиям, а пользователь находится в регионе, где сервис доступен.
Россия в настоящее время не входит в число поддерживаемых стран.
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