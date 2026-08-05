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На Ярославском направлении изменятся параметры движения поездов
На Ярославском направлении изменятся параметры движения поездов - 05.08.2026, ПРАЙМ
На Ярославском направлении изменятся параметры движения поездов
Параметры движения поездов на предстоящих и следующих выходных изменятся на Ярославском направлении из-за капитального ремонта железнодорожных путей, сообщили в | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T19:42+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Параметры движения поездов на предстоящих и следующих выходных изменятся на Ярославском направлении из-за капитального ремонта железнодорожных путей, сообщили в департаменте транспорта Москвы.
"Восьмого, девятого, 15 и 16 августа изменятся параметры движения поездов на Ярославском направлении", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
Так, с 00.00 до 16.00 интервал движения поездов в область, следующих от Ярославского вокзала до станции Лосиноостровская, частично увеличится до 20 минут, изменится также платформа их отправления. Кроме того, часть поездов, идущих на Москву от станции Мытищи до Ярославского вокзала, не будет останавливаться на станциях Лось, Яуза, Маленковская, Москва-3, Тайнинская и Перловская, а интервал их движения местами увеличится до 15 минут, отметили в дептрансе.
"В указанный период коллеги из ОАО "РЖД" проведут капитальный ремонт второго главного пути Москва - Ярославская - Лосиноостровская", - сообщили в ведомстве.
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бизнес, россия, москва, ржд
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, РЖД
На Ярославском направлении изменятся параметры движения поездов
На Ярославском направлении изменятся параметры движения поездов из-за капремонта путей
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Параметры движения поездов на предстоящих и следующих выходных изменятся на Ярославском направлении из-за капитального ремонта железнодорожных путей, сообщили в департаменте транспорта Москвы.
"Восьмого, девятого, 15 и 16 августа изменятся параметры движения поездов на Ярославском направлении", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
Так, с 00.00 до 16.00 интервал движения поездов в область, следующих от Ярославского вокзала до станции Лосиноостровская, частично увеличится до 20 минут, изменится также платформа их отправления. Кроме того, часть поездов, идущих на Москву от станции Мытищи до Ярославского вокзала, не будет останавливаться на станциях Лось, Яуза, Маленковская, Москва-3, Тайнинская и Перловская, а интервал их движения местами увеличится до 15 минут, отметили в дептрансе.
"В указанный период коллеги из ОАО "РЖД" проведут капитальный ремонт второго главного пути Москва - Ярославская - Лосиноостровская", - сообщили в ведомстве.