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S7 Airlines расширяет полетную программу в Пекин в осенне-зимнем сезоне

S7 Airlines расширяет полетную программу в Пекин в осенне-зимнем сезоне - 05.08.2026, ПРАЙМ

S7 Airlines расширяет полетную программу в Пекин в осенне-зимнем сезоне

Российская авиакомпания S7 Airlines ("Сибирь") расширяет полетную программу в Пекин в осенне-зимнем сезоне, в расписании появятся новые маршруты из ряда... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T09:45+0300

2026-08-05T09:45+0300

2026-08-05T09:45+0300

бизнес

пекин

якутск

иркутск

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Российская авиакомпания S7 Airlines ("Сибирь") расширяет полетную программу в Пекин в осенне-зимнем сезоне, в расписании появятся новые маршруты из ряда городов, сообщает авиаперевозчик. "S7 Airlines расширяет свое присутствие на пекинском направлении. В осенне-зимнем расписании появятся новые маршруты из Якутска и Хабаровска, добавятся рейсы в столицу Китая из Иркутска и Владивостока, а также продолжится полетная программа из Новосибирска", - говорится в сообщении. Так, по маршруту Якутск — Пекин с 24 октября будет два рейса в неделю: вылеты из Якутска — по вторникам и субботам в 22.20, а обратные рейсы из Пекина — по средам и воскресеньям в 2.50. По маршруту Иркутск — Пекин с 30 октября увеличится частота до восьми рейсов в неделю, а также появятся дополнительные вылеты по пятницам — из Иркутска в 4.35, из Пекина в 9.00. Уточняется, что по маршруту Владивосток — Пекин с 26 октября увеличится частота до пяти рейсов в неделю. В том числе вылеты из Владивостока — по понедельникам в 6.35, по средам и пятницам в 6.50. Обратные рейсы из Пекина будут организованы по понедельникам в 9.00, по средам и воскресеньям в 8.50. "Расширение полетной программы в Пекин позволит пассажирам удобнее планировать деловые и туристические поездки в столицу Китая, а международный аэропорт Пекин Дасин откроет больше возможностей для дальнейших путешествий по стране и другим направлениям Азии", - заключили в авиакомпании.

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бизнес, пекин, якутск, иркутск