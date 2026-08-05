https://1prime.ru/20260805/pensiya-872033643.html

Стала известна средняя пенсия по старости в России

Стала известна средняя пенсия по старости в России - 05.08.2026, ПРАЙМ

Стала известна средняя пенсия по старости в России

Средняя пенсия по старости в России превысила 27,2 тысячи рублей в месяц по состоянию на 1 июля 2026 года, за год сумма выросла примерно на 2 тысячи рублей,... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T09:31+0300

2026-08-05T09:31+0300

2026-08-05T09:31+0300

россия

пенсия

социальный фонд

общество

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Средняя пенсия по старости в России превысила 27,2 тысячи рублей в месяц по состоянию на 1 июля 2026 года, за год сумма выросла примерно на 2 тысячи рублей, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным ведомства, 1 июля 2026 года пенсия по старости работающих и неработающих граждан составила 27 224 рубля. В аналогичный период 2025 года пенсионеры получали 25 098 рублей. При этом работающие пенсионеры в России в среднем получают пенсию по старости в размере 24 929 рублей, а неработающие - 27 850 рублей.​ Россияне выходят на страховую пенсию по старости при достижении определенного возраста. Для назначения такой пенсии также следует наработать необходимый трудовой стаж и накопить пенсионные баллы.

https://1prime.ru/20260804/pensiya-871993348.html

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россия, пенсия, социальный фонд, общество