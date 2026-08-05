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Стала известна средняя пенсия по старости в России
Стала известна средняя пенсия по старости в России - 05.08.2026, ПРАЙМ
Стала известна средняя пенсия по старости в России
Средняя пенсия по старости в России превысила 27,2 тысячи рублей в месяц по состоянию на 1 июля 2026 года, за год сумма выросла примерно на 2 тысячи рублей,... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T09:31+0300
2026-08-05T09:31+0300
2026-08-05T09:31+0300
россия
пенсия
социальный фонд
общество
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Средняя пенсия по старости в России превысила 27,2 тысячи рублей в месяц по состоянию на 1 июля 2026 года, за год сумма выросла примерно на 2 тысячи рублей, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным ведомства, 1 июля 2026 года пенсия по старости работающих и неработающих граждан составила 27 224 рубля. В аналогичный период 2025 года пенсионеры получали 25 098 рублей. При этом работающие пенсионеры в России в среднем получают пенсию по старости в размере 24 929 рублей, а неработающие - 27 850 рублей. Россияне выходят на страховую пенсию по старости при достижении определенного возраста. Для назначения такой пенсии также следует наработать необходимый трудовой стаж и накопить пенсионные баллы.
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россия, пенсия, социальный фонд, общество
РОССИЯ, пенсия, Социальный фонд, Общество
Стала известна средняя пенсия по старости в России
Соцфонд: средняя пенсия по старости в России превысила 27,2 тысячи рублей в месяц
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Средняя пенсия по старости в России превысила 27,2 тысячи рублей в месяц по состоянию на 1 июля 2026 года, за год сумма выросла примерно на 2 тысячи рублей, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным ведомства, 1 июля 2026 года пенсия по старости работающих и неработающих граждан составила 27 224 рубля. В аналогичный период 2025 года пенсионеры получали 25 098 рублей.
При этом работающие пенсионеры в России в среднем получают пенсию по старости в размере 24 929 рублей, а неработающие - 27 850 рублей.
Россияне выходят на страховую пенсию по старости при достижении определенного возраста. Для назначения такой пенсии также следует наработать необходимый трудовой стаж и накопить пенсионные баллы.
В Госдуме предложили изменить расчет страховой пенсии по старости