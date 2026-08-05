Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стала известна средняя пенсия по старости в России - 05.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260805/pensiya-872033643.html
Стала известна средняя пенсия по старости в России
Стала известна средняя пенсия по старости в России - 05.08.2026, ПРАЙМ
Стала известна средняя пенсия по старости в России
Средняя пенсия по старости в России превысила 27,2 тысячи рублей в месяц по состоянию на 1 июля 2026 года, за год сумма выросла примерно на 2 тысячи рублей,... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T09:31+0300
2026-08-05T09:31+0300
россия
пенсия
социальный фонд
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/82927/66/829276633_0:110:3045:1822_1920x0_80_0_0_84f2258e0acae839eb72e4633bbe05db.jpg
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Средняя пенсия по старости в России превысила 27,2 тысячи рублей в месяц по состоянию на 1 июля 2026 года, за год сумма выросла примерно на 2 тысячи рублей, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным ведомства, 1 июля 2026 года пенсия по старости работающих и неработающих граждан составила 27 224 рубля. В аналогичный период 2025 года пенсионеры получали 25 098 рублей. При этом работающие пенсионеры в России в среднем получают пенсию по старости в размере 24 929 рублей, а неработающие - 27 850 рублей.​ Россияне выходят на страховую пенсию по старости при достижении определенного возраста. Для назначения такой пенсии также следует наработать необходимый трудовой стаж и накопить пенсионные баллы.
https://1prime.ru/20260804/pensiya-871993348.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82927/66/829276633_61:0:2792:2048_1920x0_80_0_0_fcffc22a83c98fd3d7dfa723536e8588.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, пенсия, социальный фонд, общество
РОССИЯ, пенсия, Социальный фонд, Общество
09:31 05.08.2026
 
Стала известна средняя пенсия по старости в России

Соцфонд: средняя пенсия по старости в России превысила 27,2 тысячи рублей в месяц

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Средняя пенсия по старости в России превысила 27,2 тысячи рублей в месяц по состоянию на 1 июля 2026 года, за год сумма выросла примерно на 2 тысячи рублей, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным ведомства, 1 июля 2026 года пенсия по старости работающих и неработающих граждан составила 27 224 рубля. В аналогичный период 2025 года пенсионеры получали 25 098 рублей.
При этом работающие пенсионеры в России в среднем получают пенсию по старости в размере 24 929 рублей, а неработающие - 27 850 рублей.​
Россияне выходят на страховую пенсию по старости при достижении определенного возраста. Для назначения такой пенсии также следует наработать необходимый трудовой стаж и накопить пенсионные баллы.
Пенсионное удостоверение - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2026
В Госдуме предложили изменить расчет страховой пенсии по старости
Вчера, 09:57
 
РОССИЯпенсияСоциальный фондОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала