https://1prime.ru/20260805/perevozki-872042806.html

Перевозки контейнеров на сети РЖД в январе-июле выросли на 4,3%

Перевозки контейнеров на сети РЖД в январе-июле выросли на 4,3% - 05.08.2026, ПРАЙМ

Перевозки контейнеров на сети РЖД в январе-июле выросли на 4,3%

Перевозки контейнеров на сети РЖД в январе-июле 2026 года выросли на 4,3% в годовом выражении – до 4,6 миллиона TEU, сообщила компания. | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T12:01+0300

2026-08-05T12:01+0300

2026-08-05T12:01+0300

бизнес

экономика

россия

ржд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872042806.jpg?1785920506

МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Перевозки контейнеров на сети РЖД в январе-июле 2026 года выросли на 4,3% в годовом выражении – до 4,6 миллиона TEU, сообщила компания. "Во всех видах сообщения, включая внутрироссийское, экспорт, импорт и транзит, за 7 месяцев 2026 года по сети РЖД перевезено 4 млн 594 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU). Это на 4,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении РЖД. Лидерами по объемам стали: химикаты и сода – 497,2 тысячи TEU, промышленные товары – 298 тысячи TEU, лесные грузы – 296,4 тысячи TEU. Всего в контейнерах перевезено 47,7 миллиона тонн различных грузов (+1,8%). В июле 2026 года объем перевозок составил 673,1 тысячи груженых и порожних контейнеров тысячи TEU (+7,4%). Перевозки контейнеров на сети РЖД в 2025 году снизились на 4,1% по сравнению с предыдущим годом – до 7,6 миллиона TEU, сообщала компания.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, ржд