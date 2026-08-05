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Перевозки контейнеров на сети РЖД в январе-июле выросли на 4,3%
Перевозки контейнеров на сети РЖД в январе-июле выросли на 4,3% - 05.08.2026, ПРАЙМ
Перевозки контейнеров на сети РЖД в январе-июле выросли на 4,3%
Перевозки контейнеров на сети РЖД в январе-июле 2026 года выросли на 4,3% в годовом выражении – до 4,6 миллиона TEU, сообщила компания. | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T12:01+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Перевозки контейнеров на сети РЖД в январе-июле 2026 года выросли на 4,3% в годовом выражении – до 4,6 миллиона TEU, сообщила компания.
"Во всех видах сообщения, включая внутрироссийское, экспорт, импорт и транзит, за 7 месяцев 2026 года по сети РЖД перевезено 4 млн 594 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU). Это на 4,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении РЖД.
Лидерами по объемам стали: химикаты и сода – 497,2 тысячи TEU, промышленные товары – 298 тысячи TEU, лесные грузы – 296,4 тысячи TEU.
Всего в контейнерах перевезено 47,7 миллиона тонн различных грузов (+1,8%).
В июле 2026 года объем перевозок составил 673,1 тысячи груженых и порожних контейнеров тысячи TEU (+7,4%).
Перевозки контейнеров на сети РЖД в 2025 году снизились на 4,1% по сравнению с предыдущим годом – до 7,6 миллиона TEU, сообщала компания.
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бизнес, россия, ржд
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, РЖД
Перевозки контейнеров на сети РЖД в январе-июле выросли на 4,3%
Перевозки контейнеров на сети РЖД в январе-июле выросли на 4,3%
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Перевозки контейнеров на сети РЖД в январе-июле 2026 года выросли на 4,3% в годовом выражении – до 4,6 миллиона TEU, сообщила компания.
"Во всех видах сообщения, включая внутрироссийское, экспорт, импорт и транзит, за 7 месяцев 2026 года по сети РЖД перевезено 4 млн 594 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU). Это на 4,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении РЖД.
Лидерами по объемам стали: химикаты и сода – 497,2 тысячи TEU, промышленные товары – 298 тысячи TEU, лесные грузы – 296,4 тысячи TEU.
Всего в контейнерах перевезено 47,7 миллиона тонн различных грузов (+1,8%).
В июле 2026 года объем перевозок составил 673,1 тысячи груженых и порожних контейнеров тысячи TEU (+7,4%).
Перевозки контейнеров на сети РЖД в 2025 году снизились на 4,1% по сравнению с предыдущим годом – до 7,6 миллиона TEU, сообщала компания.