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Американские оружейные заводы не справляются с заказами Пентагона - 05.08.2026, ПРАЙМ
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Американские оружейные заводы не справляются с заказами Пентагона
Американские оружейные заводы не справляются с заказами Пентагона - 05.08.2026, ПРАЙМ
Американские оружейные заводы не справляются с заказами Пентагона
Американские оружейные заводы не справляются с заказами Пентагона на пополнение запасов вооружений США, следует из отчета для конгресса, который изучило РИА... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T18:15+0300
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ВАШИНГТОН, 5 авг - ПРАЙМ. Американские оружейные заводы не справляются с заказами Пентагона на пополнение запасов вооружений США, следует из отчета для конгресса, который изучило РИА Новости. По американским государственным контрактам деньги поступают подрядчикам только по мере выполнения этапов работ, компенсации расходов или приемки готовой продукции. Таким образом, объем реальных выплат напрямую отражает то, насколько продвинулось фактическое производство оружия. Как выяснило РИА Новости, с 2022 финансового года по конец марта 2026 года Вашингтон выделил 45,78 миллиарда долларов на замену оружия, переданного Украине. Контракты заключены более чем на 90% этой суммы (41,47 миллиарда долларов), однако фактические выплаты производителям составили лишь около 41% от стоимости заказов (17,1 миллиарда). Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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украина
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украина, вашингтон, запад, нато
УКРАИНА, ВАШИНГТОН, ЗАПАД, НАТО
18:15 05.08.2026
 
Американские оружейные заводы не справляются с заказами Пентагона

Конгресс США: оружейные заводы не справляются с заказами на пополнение запасов оружия

© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2026
© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of Defense
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ВАШИНГТОН, 5 авг - ПРАЙМ. Американские оружейные заводы не справляются с заказами Пентагона на пополнение запасов вооружений США, следует из отчета для конгресса, который изучило РИА Новости.
По американским государственным контрактам деньги поступают подрядчикам только по мере выполнения этапов работ, компенсации расходов или приемки готовой продукции. Таким образом, объем реальных выплат напрямую отражает то, насколько продвинулось фактическое производство оружия.
Как выяснило РИА Новости, с 2022 финансового года по конец марта 2026 года Вашингтон выделил 45,78 миллиарда долларов на замену оружия, переданного Украине. Контракты заключены более чем на 90% этой суммы (41,47 миллиарда долларов), однако фактические выплаты производителям составили лишь около 41% от стоимости заказов (17,1 миллиарда).
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Пентагон, США - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2026
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15:01
 
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