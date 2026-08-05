https://1prime.ru/20260805/petagon-872059083.html

Американские оружейные заводы не справляются с заказами Пентагона

Американские оружейные заводы не справляются с заказами Пентагона - 05.08.2026, ПРАЙМ

Американские оружейные заводы не справляются с заказами Пентагона

Американские оружейные заводы не справляются с заказами Пентагона на пополнение запасов вооружений США, следует из отчета для конгресса, который изучило РИА... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T18:15+0300

2026-08-05T18:15+0300

2026-08-05T18:15+0300

украина

вашингтон

запад

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/23/841262354_0:30:6017:3414_1920x0_80_0_0_a73e92aa535163a27c82c275b02ed9e2.jpg

ВАШИНГТОН, 5 авг - ПРАЙМ. Американские оружейные заводы не справляются с заказами Пентагона на пополнение запасов вооружений США, следует из отчета для конгресса, который изучило РИА Новости. По американским государственным контрактам деньги поступают подрядчикам только по мере выполнения этапов работ, компенсации расходов или приемки готовой продукции. Таким образом, объем реальных выплат напрямую отражает то, насколько продвинулось фактическое производство оружия. Как выяснило РИА Новости, с 2022 финансового года по конец марта 2026 года Вашингтон выделил 45,78 миллиарда долларов на замену оружия, переданного Украине. Контракты заключены более чем на 90% этой суммы (41,47 миллиарда долларов), однако фактические выплаты производителям составили лишь около 41% от стоимости заказов (17,1 миллиарда). Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20260805/vooruzhenie-872050085.html

украина

вашингтон

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, вашингтон, запад, нато