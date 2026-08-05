"Найдены, живы": пилоты пропавшего в Приангарье самолета Cessna
Пилоты пропавшего в Приангарье самолета Cessna 182 найдены, живы
© Фото : Unsplash/Marta WeronikaСамолет в небе
© Фото : Unsplash/Marta Weronika
ИРКУТСК, 5 авг - ПРАЙМ. Пилоты пропавшего в понедельник в Приангарье самолета Cessna 182 найдены, живы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Пилоты пропавшего самолета найдены, живы", - сообщил собеседник агентства.
Они находятся в 90 километрах от города Бодайбо, за ними вылетел вертолет для эвакуации, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Он отметил, что экипаж сумел передать свои координаты самолету Бодайбо-Иркутск по самостоятельно собранной радиостанции.
"Пилоты пропавшего самолета найдены, живы", - сообщил собеседник агентства.
Они находятся в 90 километрах от города Бодайбо, за ними вылетел вертолет для эвакуации, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Он отметил, что экипаж сумел передать свои координаты самолету Бодайбо-Иркутск по самостоятельно собранной радиостанции.
"Летчики пропавшего лесопожарного самолета Cessna 182 вышли на связь. Пилот и летчик-наблюдатель живы, они забрались на сопку и по самостоятельно собранной радиостанции передали свои координаты самолету Бодайбо-Иркутск", - написал Кобзев в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, пилоты попросили передать родным, что с ними все в порядке.
Самолет Cessna 182, занимавшийся мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе, в понедельник не вышел на связь в назначенное время и не вернулся к месту вылета. На борту находились два человека - летчик-наблюдатель и командир воздушного судна. Борт должен был вернуться в поселок Мама. Поиски вели с использованием вертолета авиакомпании "Ангара" и самолета Ан-26 из Якутии.