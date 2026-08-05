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"Найдены, живы": пилоты пропавшего в Приангарье самолета Cessna

"Найдены, живы": пилоты пропавшего в Приангарье самолета Cessna - 05.08.2026, ПРАЙМ

"Найдены, живы": пилоты пропавшего в Приангарье самолета Cessna

Пилоты пропавшего в понедельник в Приангарье самолета Cessna 182 найдены, живы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. "Пилоты пропавшего... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T15:27+0300

2026-08-05T15:27+0300

2026-08-05T15:38+0300

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ИРКУТСК, 5 авг - ПРАЙМ. Пилоты пропавшего в понедельник в Приангарье самолета Cessna 182 найдены, живы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. "Пилоты пропавшего самолета найдены, живы", - сообщил собеседник агентства.Они находятся в 90 километрах от города Бодайбо, за ними вылетел вертолет для эвакуации, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Он отметил, что экипаж сумел передать свои координаты самолету Бодайбо-Иркутск по самостоятельно собранной радиостанции."Летчики пропавшего лесопожарного самолета Cessna 182 вышли на связь. Пилот и летчик-наблюдатель живы, они забрались на сопку и по самостоятельно собранной радиостанции передали свои координаты самолету Бодайбо-Иркутск", - написал Кобзев в своем канале на платформе "Макс".По его словам, пилоты попросили передать родным, что с ними все в порядке.Самолет Cessna 182, занимавшийся мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе, в понедельник не вышел на связь в назначенное время и не вернулся к месту вылета. На борту находились два человека - летчик-наблюдатель и командир воздушного судна. Борт должен был вернуться в поселок Мама. Поиски вели с использованием вертолета авиакомпании "Ангара" и самолета Ан-26 из Якутии.

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бизнес, общество , приангарье, якутия