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В Подмосковье запустили серийное производство балок для ВСМ

В Подмосковье запустили серийное производство балок для ВСМ - 05.08.2026, ПРАЙМ

В Подмосковье запустили серийное производство балок для ВСМ

Запущено серийное производство балок для пролетов мостов и эстакад высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), которая строится между Москвой и... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T18:32+0300

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Запущено серийное производство балок для пролетов мостов и эстакад высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), которая строится между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщили Минтранс России и РЖД. "В проекте первой в России высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург… применяются уникальные решения. На подмосковном полигоне "Селинское" РЖД и Нацпроектстрой запустили серийное производство коробчатых балок", - говорится в сообщении Минтранса РФ. РЖД пишут, что для первой линии ВСМ в Подмосковье изготовят 488 балок двух видов: длиной 32,6 метра и 24,6 метра. Самые большие весом 700 тонн – в 10 раз тяжелее, чем в автодорожном строительстве. Чтобы перемещать изделия по полигону, собрали специальный портальный кран грузоподъемностью 900 тонн. Компания отмечает, что из-за большого веса изделия невозможно перевозить по автодорогам, поэтому производства открывают вблизи стройплощадок. Доставлять балки к месту монтажа будут специальными самоходными тележками, а укладывать на опоры пути – уникальным консольно-шлюзовым краном. Всего с учетом "Селинского" РЖД и Нацпроектстрой оборудуют 10 полигонов по изготовлению мостовых балок для ВСМ Москва – Санкт-Петербург в Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областях. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит два часа 15 минут.

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