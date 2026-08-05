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Dubai Duty Free разрешила покупателям расплачиваться с помощью криптовалюты

Dubai Duty Free разрешила покупателям расплачиваться с помощью криптовалюты - 05.08.2026, ПРАЙМ

Dubai Duty Free разрешила покупателям расплачиваться с помощью криптовалюты

Сеть магазинов беспошлинной торговли Dubai Duty Free разрешила покупателям расплачиваться с помощью криптовалюты, говорится в сообщении пресс-службы... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T10:57+0300

2026-08-05T10:57+0300

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ДУБАЙ, 5 авг - ПРАЙМ. Сеть магазинов беспошлинной торговли Dubai Duty Free разрешила покупателям расплачиваться с помощью криптовалюты, говорится в сообщении пресс-службы правительства Дубая Dubai Media Office. "Dubai Duty Free официально запустила http://Crypto.com Pay, став первым розничным продавцом в аэропортах Ближнего Востока, внедрившим регулируемое решение для цифровых платежей. Теперь соответствующие требованиям клиенты могут использовать http://Crypto.com Pay при совершении покупок в Dubai Duty Free как в международном аэропорту Дубая (DXB), так и в международном аэропорту Аль-Мактум (AMIA), а также онлайн на сайте", - говорится в сообщении. Ранее в июле жители ОАЭ получили возможность платить за билеты авиакомпании Emirates при помощи биржи Crypto.com. Сервис доступен жителям ОАЭ для бронирований в национальной валюте - дирхамах ОАЭ.

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бизнес, финансы, оаэ, дубай, ближний восток, emirates