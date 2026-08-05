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Dubai Duty Free разрешила покупателям расплачиваться с помощью криптовалюты - 05.08.2026, ПРАЙМ
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Dubai Duty Free разрешила покупателям расплачиваться с помощью криптовалюты
Dubai Duty Free разрешила покупателям расплачиваться с помощью криптовалюты - 05.08.2026, ПРАЙМ
Dubai Duty Free разрешила покупателям расплачиваться с помощью криптовалюты
Сеть магазинов беспошлинной торговли Dubai Duty Free разрешила покупателям расплачиваться с помощью криптовалюты, говорится в сообщении пресс-службы... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T10:57+0300
2026-08-05T10:57+0300
бизнес
финансы
оаэ
дубай
ближний восток
emirates
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ДУБАЙ, 5 авг - ПРАЙМ. Сеть магазинов беспошлинной торговли Dubai Duty Free разрешила покупателям расплачиваться с помощью криптовалюты, говорится в сообщении пресс-службы правительства Дубая Dubai Media Office. "Dubai Duty Free официально запустила http://Crypto.com Pay, став первым розничным продавцом в аэропортах Ближнего Востока, внедрившим регулируемое решение для цифровых платежей. Теперь соответствующие требованиям клиенты могут использовать http://Crypto.com Pay при совершении покупок в Dubai Duty Free как в международном аэропорту Дубая (DXB), так и в международном аэропорту Аль-Мактум (AMIA), а также онлайн на сайте", - говорится в сообщении. Ранее в июле жители ОАЭ получили возможность платить за билеты авиакомпании Emirates при помощи биржи Crypto.com. Сервис доступен жителям ОАЭ для бронирований в национальной валюте - дирхамах ОАЭ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
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бизнес, финансы, оаэ, дубай, ближний восток, emirates
Бизнес, Финансы, ОАЭ, Дубай, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Emirates
10:57 05.08.2026
 
Dubai Duty Free разрешила покупателям расплачиваться с помощью криптовалюты

Dubai Duty Free разрешила покупателям расплачиваться с помощью криптовалюты

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ДУБАЙ, 5 авг - ПРАЙМ. Сеть магазинов беспошлинной торговли Dubai Duty Free разрешила покупателям расплачиваться с помощью криптовалюты, говорится в сообщении пресс-службы правительства Дубая Dubai Media Office.
"Dubai Duty Free официально запустила http://Crypto.com Pay, став первым розничным продавцом в аэропортах Ближнего Востока, внедрившим регулируемое решение для цифровых платежей. Теперь соответствующие требованиям клиенты могут использовать http://Crypto.com Pay при совершении покупок в Dubai Duty Free как в международном аэропорту Дубая (DXB), так и в международном аэропорту Аль-Мактум (AMIA), а также онлайн на сайте", - говорится в сообщении.
Ранее в июле жители ОАЭ получили возможность платить за билеты авиакомпании Emirates при помощи биржи Crypto.com.
Сервис доступен жителям ОАЭ для бронирований в национальной валюте - дирхамах ОАЭ.
 
БизнесФинансыОАЭДубайБЛИЖНИЙ ВОСТОКEmirates
 
 
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