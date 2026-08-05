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Польша может вернуться к ручному регулированию розничных цен на топливо - 05.08.2026, ПРАЙМ
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Польша может вернуться к ручному регулированию розничных цен на топливо
Польша может вернуться к ручному регулированию розничных цен на топливо - 05.08.2026, ПРАЙМ
Польша может вернуться к ручному регулированию розничных цен на топливо
Польша может вернуться к ручному регулированию розничных цен на автомобильное топливо, заявил министр энергетики республики Милош Мотыка в эфире радиостанции... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T15:36+0300
2026-08-05T15:42+0300
энергетика
экономика
польша
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ВАРШАВА, 5 авг – ПРАЙМ. Польша может вернуться к ручному регулированию розничных цен на автомобильное топливо, заявил министр энергетики республики Милош Мотыка в эфире радиостанции RMF FM. Власти страны 1 июля завершили действие специальной программы мер снижения стоимости топлива CPN "цены топлива ниже" - в стране прекратило действовать ограничение максимальных цен на бензин и дизельное топливо, одновременно ставка НДС на горючее была возвращена с 8% до 23%. "Сегодня нет такого аналитика, который был бы в состоянии предсказать (ситуацию на мировых топливных рынках – ред.) на две недели вперед. Ближайшие дни будут решающими по вопросу очередного пакета CPN", - сказал Мотыка. Он уточнил, что среди мер по снижению цен топлива не исключает снижения НДС и введения максимальных розничных цен на топливо. Недавно сейм Польши принял инициированный правительством закон о дополнительном налогообложении сверхприбылей от продажи топлива. Президент республики наложил на данный закон свое вето. При этом цены на топливо в стране растут на 3-5% в неделю.
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польша
Энергетика, Экономика, ПОЛЬША
15:36 05.08.2026 (обновлено: 15:42 05.08.2026)
 
Польша может вернуться к ручному регулированию розничных цен на топливо

Министр энергетики Мотыка: Польша может вернуться к ручному регулированию цен на топливо

© Unsplash/Komarov EgorВаршава, Польша
Варшава, Польша
© Unsplash/Komarov Egor
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ВАРШАВА, 5 авг – ПРАЙМ. Польша может вернуться к ручному регулированию розничных цен на автомобильное топливо, заявил министр энергетики республики Милош Мотыка в эфире радиостанции RMF FM.
Власти страны 1 июля завершили действие специальной программы мер снижения стоимости топлива CPN "цены топлива ниже" - в стране прекратило действовать ограничение максимальных цен на бензин и дизельное топливо, одновременно ставка НДС на горючее была возвращена с 8% до 23%.
"Сегодня нет такого аналитика, который был бы в состоянии предсказать (ситуацию на мировых топливных рынках – ред.) на две недели вперед. Ближайшие дни будут решающими по вопросу очередного пакета CPN", - сказал Мотыка.
Он уточнил, что среди мер по снижению цен топлива не исключает снижения НДС и введения максимальных розничных цен на топливо.
Недавно сейм Польши принял инициированный правительством закон о дополнительном налогообложении сверхприбылей от продажи топлива. Президент республики наложил на данный закон свое вето. При этом цены на топливо в стране растут на 3-5% в неделю.
 
ЭнергетикаЭкономикаПОЛЬША
 
 
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