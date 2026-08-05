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Польша может вернуться к ручному регулированию розничных цен на топливо

Польша может вернуться к ручному регулированию розничных цен на топливо - 05.08.2026, ПРАЙМ

Польша может вернуться к ручному регулированию розничных цен на топливо

Польша может вернуться к ручному регулированию розничных цен на автомобильное топливо, заявил министр энергетики республики Милош Мотыка в эфире радиостанции... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T15:36+0300

2026-08-05T15:36+0300

2026-08-05T15:42+0300

энергетика

экономика

польша

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ВАРШАВА, 5 авг – ПРАЙМ. Польша может вернуться к ручному регулированию розничных цен на автомобильное топливо, заявил министр энергетики республики Милош Мотыка в эфире радиостанции RMF FM. Власти страны 1 июля завершили действие специальной программы мер снижения стоимости топлива CPN "цены топлива ниже" - в стране прекратило действовать ограничение максимальных цен на бензин и дизельное топливо, одновременно ставка НДС на горючее была возвращена с 8% до 23%. "Сегодня нет такого аналитика, который был бы в состоянии предсказать (ситуацию на мировых топливных рынках – ред.) на две недели вперед. Ближайшие дни будут решающими по вопросу очередного пакета CPN", - сказал Мотыка. Он уточнил, что среди мер по снижению цен топлива не исключает снижения НДС и введения максимальных розничных цен на топливо. Недавно сейм Польши принял инициированный правительством закон о дополнительном налогообложении сверхприбылей от продажи топлива. Президент республики наложил на данный закон свое вето. При этом цены на топливо в стране растут на 3-5% в неделю.

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польша