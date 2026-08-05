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Пользователи Spotify пожаловались на сбои в работе сервиса
Пользователи Spotify пожаловались на сбои в работе сервиса - 05.08.2026, ПРАЙМ
Пользователи Spotify пожаловались на сбои в работе сервиса
Пользователи аудиостримингового сервиса Spotify в ряде стран жалуются на сбои в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T19:14+0300
2026-08-05T19:14+0300
2026-08-05T19:14+0300
технологии
сша
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бразилия
spotify
downdetector
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Пользователи аудиостримингового сервиса Spotify в ряде стран жалуются на сбои в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Жалобы начали поступать в районе 17.51 мск. Наибольшее количество сообщений поступило из США - более тысячи. Также о неполадках сообщили пользователи из Канады, Бразилии, Мексики, Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов, Индии и ряда других стран.
По данным Downdetector, большая часть пользователей жалуется на работу мобильного веб-сайта и приложения, а также на проблемы соединения с сервером.
Spotify - созданный в 2008 году аудиостриминговый сервис, который насчитывает 761 миллион пользователей, библиотека Spotify включает в себя более 100 миллионов музыкальных треков. Подписка Spotify Premium объединяет 293 миллиона пользователей на 184 рынках.
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технологии, сша, канада, бразилия, spotify, downdetector
Технологии, США, КАНАДА, БРАЗИЛИЯ, Spotify, Downdetector
Пользователи Spotify пожаловались на сбои в работе сервиса
Downdetector: пользователи Spotify жалуются на сбои в работе сервиса
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Пользователи аудиостримингового сервиса Spotify в ряде стран жалуются на сбои в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Жалобы начали поступать в районе 17.51 мск. Наибольшее количество сообщений поступило из США - более тысячи. Также о неполадках сообщили пользователи из Канады, Бразилии, Мексики, Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов, Индии и ряда других стран.
По данным Downdetector, большая часть пользователей жалуется на работу мобильного веб-сайта и приложения, а также на проблемы соединения с сервером.
Spotify - созданный в 2008 году аудиостриминговый сервис, который насчитывает 761 миллион пользователей, библиотека Spotify включает в себя более 100 миллионов музыкальных треков. Подписка Spotify Premium объединяет 293 миллиона пользователей на 184 рынках.