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"Открытая война": названа настоящая цель подрыва "Северных потоков"
"Открытая война": названа настоящая цель подрыва "Северных потоков" - 05.08.2026, ПРАЙМ
"Открытая война": названа настоящая цель подрыва "Северных потоков"
Подрыв "Северных потоков" стал одним из событий в цепочке американской стратегии по ослаблению влияния России в Европе, пишет ИноСМИ со ссылкой на колонку... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T15:12+0300
2026-08-05T15:12+0300
2026-08-05T15:12+0300
энергетика
северный поток - 2
газ
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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Подрыв "Северных потоков" стал одним из событий в цепочке американской стратегии по ослаблению влияния России в Европе, пишет ИноСМИ со ссылкой на колонку публициста Ларса Ингара Биркелунда в издании Steigan."Украина, которая даже не входит в НАТО, нарушила энергоснабжение целого ряда стран альянса — главным образом Германии. Это произошло почти четыре года тому назад, однако большинство союзников продолжают наращивать поддержку киевского режима как ни в чем не бывало", — посетовал автор.Он сослался на статью профессора Улы Тунандера, по мнению которого стремление США уничтожить "Северный поток" было призвано посеять раздор между Россией и Европой."В 2014 году бывший госсекретарь США Кондолиза Райс <...> заявила по немецкому телевидению, что Германии необходимо избавиться от "энергетической зависимости". В переводе это означало заменить российский газ американским", — отметил публицист.По его мнению, зависимость Германии от дешевого российского газа была для американцев неприемлема, поэтому США в 2016-2017 годах наладили массовое производство СПГ в качестве альтернативы для Берлина."Против России идет опосредованная война, которая все больше и больше превращается в открытую", — констатировал Биркелунд.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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северный поток - 2, газ, мировая экономика, германия, сша, европа, россия, спг
Энергетика, Северный поток - 2, Газ, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, США, ЕВРОПА, РОССИЯ, СПГ
"Открытая война": названа настоящая цель подрыва "Северных потоков"
Биркелунд: подрыв "Северных потоков" был частью стратегии США по ослаблению России
МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Подрыв "Северных потоков" стал одним из событий в цепочке американской стратегии по ослаблению влияния России в Европе, пишет ИноСМИ со ссылкой на колонку публициста Ларса Ингара Биркелунда в издании Steigan.
"Украина, которая даже не входит в НАТО
, нарушила энергоснабжение целого ряда стран альянса — главным образом Германии
. Это произошло почти четыре года тому назад, однако большинство союзников продолжают наращивать поддержку киевского режима как ни в чем не бывало", — посетовал автор.
Он сослался на статью профессора Улы Тунандера, по мнению которого стремление США
уничтожить "Северный поток" было призвано посеять раздор между Россией и Европой
.
"В 2014 году бывший госсекретарь США Кондолиза Райс <...> заявила по немецкому телевидению, что Германии необходимо избавиться от "энергетической зависимости". В переводе это означало заменить российский газ американским", — отметил публицист.
По его мнению, зависимость Германии от дешевого российского газа была для американцев неприемлема, поэтому США в 2016-2017 годах наладили массовое производство СПГ в качестве альтернативы для Берлина.
"Против России идет опосредованная война, которая все больше и больше превращается в открытую", — констатировал Биркелунд.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >> В Германии предъявили обвинения по делу о теракте на "Северных потоках"