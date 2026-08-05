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"Открытая война": названа настоящая цель подрыва "Северных потоков"

"Открытая война": названа настоящая цель подрыва "Северных потоков" - 05.08.2026, ПРАЙМ

"Открытая война": названа настоящая цель подрыва "Северных потоков"

Подрыв "Северных потоков" стал одним из событий в цепочке американской стратегии по ослаблению влияния России в Европе, пишет ИноСМИ со ссылкой на колонку... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T15:12+0300

2026-08-05T15:12+0300

2026-08-05T15:12+0300

энергетика

северный поток - 2

газ

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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Подрыв "Северных потоков" стал одним из событий в цепочке американской стратегии по ослаблению влияния России в Европе, пишет ИноСМИ со ссылкой на колонку публициста Ларса Ингара Биркелунда в издании Steigan."Украина, которая даже не входит в НАТО, нарушила энергоснабжение целого ряда стран альянса — главным образом Германии. Это произошло почти четыре года тому назад, однако большинство союзников продолжают наращивать поддержку киевского режима как ни в чем не бывало", — посетовал автор.Он сослался на статью профессора Улы Тунандера, по мнению которого стремление США уничтожить "Северный поток" было призвано посеять раздор между Россией и Европой."В 2014 году бывший госсекретарь США Кондолиза Райс <...> заявила по немецкому телевидению, что Германии необходимо избавиться от "энергетической зависимости". В переводе это означало заменить российский газ американским", — отметил публицист.По его мнению, зависимость Германии от дешевого российского газа была для американцев неприемлема, поэтому США в 2016-2017 годах наладили массовое производство СПГ в качестве альтернативы для Берлина."Против России идет опосредованная война, которая все больше и больше превращается в открытую", — констатировал Биркелунд.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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северный поток - 2, газ, мировая экономика, германия, сша, европа, россия, спг