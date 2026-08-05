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Пожар в сортировочном центре Wildberries в Тульской области локализовали
Пожар в сортировочном центре Wildberries в Тульской области локализовали - 05.08.2026, ПРАЙМ
Пожар в сортировочном центре Wildberries в Тульской области локализовали
Пожар в сортировочном центре Wildberries в Тульской области локализован, открытое горение ликвидировано, идет проливка конструкций, сообщил губернатор региона... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T19:14+0300
2026-08-05T19:14+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Пожар в сортировочном центре Wildberries в Тульской области локализован, открытое горение ликвидировано, идет проливка конструкций, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
Ранее он информировал, что БПЛА упал на территорию сортировочного центра Wildberries в регионе, возникло возгорание, пострадал один человек. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что в связи с атакой возбуждено уголовное дело о теракте.
"Пожар локализован, открытое горение ликвидировано, продолжается проливка конструкций", - написал Миляев в канале на платформе "Макс".
Губернатор отметил, что на месте работали 114 человек и 44 единиц техники, превышений вредных веществ в воздухе не выявлено.
Глава региона добавил, что в правительстве области создадут рабочую группу для содействия предпринимателям и работникам центра.
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Пожар в сортировочном центре Wildberries в Тульской области локализовали
Губернатор Тульской области Миляев: пожар в сортировочном центре Wildberries локализован
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Пожар в сортировочном центре Wildberries в Тульской области локализован, открытое горение ликвидировано, идет проливка конструкций, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
Ранее он информировал, что БПЛА упал на территорию сортировочного центра Wildberries в регионе, возникло возгорание, пострадал один человек. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что в связи с атакой возбуждено уголовное дело о теракте.
"Пожар локализован, открытое горение ликвидировано, продолжается проливка конструкций", - написал Миляев в канале на платформе "Макс".
Губернатор отметил, что на месте работали 114 человек и 44 единиц техники, превышений вредных веществ в воздухе не выявлено.
Глава региона добавил, что в правительстве области создадут рабочую группу для содействия предпринимателям и работникам центра.