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Пожар в сортировочном центре Wildberries в Тульской области локализовали

Пожар в сортировочном центре Wildberries в Тульской области локализовали - 05.08.2026, ПРАЙМ

Пожар в сортировочном центре Wildberries в Тульской области локализовали

Пожар в сортировочном центре Wildberries в Тульской области локализован, открытое горение ликвидировано, идет проливка конструкций, сообщил губернатор региона... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T19:14+0300

2026-08-05T19:14+0300

2026-08-05T19:14+0300

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Пожар в сортировочном центре Wildberries в Тульской области локализован, открытое горение ликвидировано, идет проливка конструкций, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. Ранее он информировал, что БПЛА упал на территорию сортировочного центра Wildberries в регионе, возникло возгорание, пострадал один человек. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что в связи с атакой возбуждено уголовное дело о теракте. "Пожар локализован, открытое горение ликвидировано, продолжается проливка конструкций", - написал Миляев в канале на платформе "Макс". Губернатор отметил, что на месте работали 114 человек и 44 единиц техники, превышений вредных веществ в воздухе не выявлено. Глава региона добавил, что в правительстве области создадут рабочую группу для содействия предпринимателям и работникам центра.

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