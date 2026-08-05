Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пожар в сортировочном центре Wildberries в Тульской области локализовали - 05.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260805/pozhar-872061318.html
Пожар в сортировочном центре Wildberries в Тульской области локализовали
Пожар в сортировочном центре Wildberries в Тульской области локализовали - 05.08.2026, ПРАЙМ
Пожар в сортировочном центре Wildberries в Тульской области локализовали
Пожар в сортировочном центре Wildberries в Тульской области локализован, открытое горение ликвидировано, идет проливка конструкций, сообщил губернатор региона... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T19:14+0300
2026-08-05T19:14+0300
бизнес
россия
экономика
тульская область
рф
wildberries
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872061318.jpg?1785946481
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Пожар в сортировочном центре Wildberries в Тульской области локализован, открытое горение ликвидировано, идет проливка конструкций, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. Ранее он информировал, что БПЛА упал на территорию сортировочного центра Wildberries в регионе, возникло возгорание, пострадал один человек. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что в связи с атакой возбуждено уголовное дело о теракте. "Пожар локализован, открытое горение ликвидировано, продолжается проливка конструкций", - написал Миляев в канале на платформе "Макс". Губернатор отметил, что на месте работали 114 человек и 44 единиц техники, превышений вредных веществ в воздухе не выявлено. Глава региона добавил, что в правительстве области создадут рабочую группу для содействия предпринимателям и работникам центра.
тульская область
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, тульская область, рф, wildberries, ск рф
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, Тульская область, РФ, Wildberries, СК РФ
19:14 05.08.2026
 
Пожар в сортировочном центре Wildberries в Тульской области локализовали

Губернатор Тульской области Миляев: пожар в сортировочном центре Wildberries локализован

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Пожар в сортировочном центре Wildberries в Тульской области локализован, открытое горение ликвидировано, идет проливка конструкций, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
Ранее он информировал, что БПЛА упал на территорию сортировочного центра Wildberries в регионе, возникло возгорание, пострадал один человек. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что в связи с атакой возбуждено уголовное дело о теракте.
"Пожар локализован, открытое горение ликвидировано, продолжается проливка конструкций", - написал Миляев в канале на платформе "Макс".
Губернатор отметил, что на месте работали 114 человек и 44 единиц техники, превышений вредных веществ в воздухе не выявлено.
Глава региона добавил, что в правительстве области создадут рабочую группу для содействия предпринимателям и работникам центра.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯТульская областьРФWildberriesСК РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала