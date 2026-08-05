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Правительство собрало группу по вопросам ИИ и авторского права - 05.08.2026, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260805/pravitelstvo-872047534.html
Правительство собрало группу по вопросам ИИ и авторского права
Правительство собрало группу по вопросам ИИ и авторского права - 05.08.2026, ПРАЙМ
Правительство собрало группу по вопросам ИИ и авторского права
Рабочая группа по вопросам искусственного интеллекта (ИИ) и авторского права создана при правительстве РФ, ее целью является обеспечить правовые условия для... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T13:51+0300
2026-08-05T14:27+0300
технологии
россия
экономика
рф
дмитрий григоренко
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Рабочая группа по вопросам искусственного интеллекта (ИИ) и авторского права создана при правительстве РФ, ее целью является обеспечить правовые условия для развития отечественных нейросетей, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "В рамках правительственной подкомиссии по развитию и внедрению технологий ИИ сформирована рабочая группа "Медиаиндустрия и авторское право". Цель рабочей группы – обеспечение сбалансированных правовых условий для развития отечественных моделей ИИ с учетом интересов креативных индустрий, средств массовой информации, а также обладателей прав на результаты интеллектуальной деятельности", - сообщили в аппарате. Отмечается, что группа займется формированием предложений по использованию результатов интеллектуальной деятельности для обучения ИИ, проработкой вопросов принадлежности прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные с применением ИИ, подготовкой мер по пресечению несогласованного использования объектов авторского права и рядом других вопросов. Рабочая группа утверждена решением Григоренко. Ее возглавила главный редактор АО "Телекомпания НТВ" Александра Кошарницкая. Всего в состав группы войдет более 20 представителей отраслевых объединений, киностудий, медиахолдингов, СМИ, а также государственных органов.
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технологии, россия, рф, дмитрий григоренко
Технологии, РОССИЯ, Экономика, РФ, Дмитрий Григоренко
13:51 05.08.2026 (обновлено: 14:27 05.08.2026)
 
Правительство собрало группу по вопросам ИИ и авторского права

В правительстве создали рабочую группу по вопросам ИИ и авторского права

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Рабочая группа по вопросам искусственного интеллекта (ИИ) и авторского права создана при правительстве РФ, ее целью является обеспечить правовые условия для развития отечественных нейросетей, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
"В рамках правительственной подкомиссии по развитию и внедрению технологий ИИ сформирована рабочая группа "Медиаиндустрия и авторское право". Цель рабочей группы – обеспечение сбалансированных правовых условий для развития отечественных моделей ИИ с учетом интересов креативных индустрий, средств массовой информации, а также обладателей прав на результаты интеллектуальной деятельности", - сообщили в аппарате.
Отмечается, что группа займется формированием предложений по использованию результатов интеллектуальной деятельности для обучения ИИ, проработкой вопросов принадлежности прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные с применением ИИ, подготовкой мер по пресечению несогласованного использования объектов авторского права и рядом других вопросов.
Рабочая группа утверждена решением Григоренко. Ее возглавила главный редактор АО "Телекомпания НТВ" Александра Кошарницкая. Всего в состав группы войдет более 20 представителей отраслевых объединений, киностудий, медиахолдингов, СМИ, а также государственных органов.
Телефонный мошенник и его жертва - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2026
ИИ создал поддельные аккаунты, выдавая себя за человека
14:00
 
ЭкономикаТехнологииРОССИЯРФДмитрий Григоренко
 
 
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