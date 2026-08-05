https://1prime.ru/20260805/pravitelstvo-872047534.html

Правительство собрало группу по вопросам ИИ и авторского права

Правительство собрало группу по вопросам ИИ и авторского права - 05.08.2026, ПРАЙМ

Правительство собрало группу по вопросам ИИ и авторского права

Рабочая группа по вопросам искусственного интеллекта (ИИ) и авторского права создана при правительстве РФ, ее целью является обеспечить правовые условия для... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T13:51+0300

2026-08-05T13:51+0300

2026-08-05T14:27+0300

технологии

россия

экономика

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дмитрий григоренко

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Рабочая группа по вопросам искусственного интеллекта (ИИ) и авторского права создана при правительстве РФ, ее целью является обеспечить правовые условия для развития отечественных нейросетей, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "В рамках правительственной подкомиссии по развитию и внедрению технологий ИИ сформирована рабочая группа "Медиаиндустрия и авторское право". Цель рабочей группы – обеспечение сбалансированных правовых условий для развития отечественных моделей ИИ с учетом интересов креативных индустрий, средств массовой информации, а также обладателей прав на результаты интеллектуальной деятельности", - сообщили в аппарате. Отмечается, что группа займется формированием предложений по использованию результатов интеллектуальной деятельности для обучения ИИ, проработкой вопросов принадлежности прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные с применением ИИ, подготовкой мер по пресечению несогласованного использования объектов авторского права и рядом других вопросов. Рабочая группа утверждена решением Григоренко. Ее возглавила главный редактор АО "Телекомпания НТВ" Александра Кошарницкая. Всего в состав группы войдет более 20 представителей отраслевых объединений, киностудий, медиахолдингов, СМИ, а также государственных органов.

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технологии, россия, рф, дмитрий григоренко