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Правительство усилило контроль за банками и МФО в работе с просрочкой
Правительство усилило контроль за банками и МФО в работе с просрочкой - 05.08.2026, ПРАЙМ
Правительство усилило контроль за банками и МФО в работе с просрочкой
Правительство России расширило основания для отнесения банков и микрофинансовых организаций (МФО) к высокой категории риска при работе по возврату просроченной... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T14:24+0300
2026-08-05T14:24+0300
2026-08-05T14:42+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Правительство России расширило основания для отнесения банков и микрофинансовых организаций (МФО) к высокой категории риска при работе по возврату просроченной задолженности, следует из постановления правительства, с которым ознакомилось РИА Новости. Соответствующие изменения вступят в силу с 1 сентября 2026 года. Теперь основанием для отнесения банка или МФО к категории высокого риска будет неоднократное (два раза и более) в течение предыдущего года нарушение требований о предоставлении в Федеральную службу судебных приставов России отчета о деятельности по возврату просроченной задолженности. Ранее такая обязанность была только у профессиональных коллекторских организаций, а с 1 сентября будет распространяться и на кредитные и микрофинансовые организации. В сфере работы по возврату просроченных долгов выделяют четыре категории риска: низкую, среднюю, значительную и высокую. К последней, например, надзорные органы относят организации, если в течение года были зафиксированы факты угроз должнику причинением вреда здоровью или имуществу. Организации с высоким уровнем риска чаще подвергаются проверкам: надзорные органы проводят в отношении них профилактический визит не реже одного раза в год, а плановые проверки – раз в два года.
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финансы, банки, россия
Правительство усилило контроль за банками и МФО в работе с просрочкой
Правительство расширило основания для отнесения банков и МФО к высокой категории риска
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Правительство России расширило основания для отнесения банков и микрофинансовых организаций (МФО) к высокой категории риска при работе по возврату просроченной задолженности, следует из постановления правительства, с которым ознакомилось РИА Новости.
Соответствующие изменения вступят в силу с 1 сентября 2026 года. Теперь основанием для отнесения банка или МФО к категории высокого риска будет неоднократное (два раза и более) в течение предыдущего года нарушение требований о предоставлении в Федеральную службу судебных приставов России отчета о деятельности по возврату просроченной задолженности.
Ранее такая обязанность была только у профессиональных коллекторских организаций, а с 1 сентября будет распространяться и на кредитные и микрофинансовые организации.
В сфере работы по возврату просроченных долгов выделяют четыре категории риска: низкую, среднюю, значительную и высокую. К последней, например, надзорные органы относят организации, если в течение года были зафиксированы факты угроз должнику причинением вреда здоровью или имуществу.
Организации с высоким уровнем риска чаще подвергаются проверкам: надзорные органы проводят в отношении них профилактический визит не реже одного раза в год, а плановые проверки – раз в два года.
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