Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство усилило контроль за банками и МФО в работе с просрочкой - 05.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260805/pravitelstvo-872048682.html
Правительство усилило контроль за банками и МФО в работе с просрочкой
Правительство усилило контроль за банками и МФО в работе с просрочкой - 05.08.2026, ПРАЙМ
Правительство усилило контроль за банками и МФО в работе с просрочкой
Правительство России расширило основания для отнесения банков и микрофинансовых организаций (МФО) к высокой категории риска при работе по возврату просроченной... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T14:24+0300
2026-08-05T14:42+0300
финансы
банки
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0f/866530084_0:253:2931:1902_1920x0_80_0_0_57fab3cf5b648edbabbd5ae394de1e01.jpg
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Правительство России расширило основания для отнесения банков и микрофинансовых организаций (МФО) к высокой категории риска при работе по возврату просроченной задолженности, следует из постановления правительства, с которым ознакомилось РИА Новости. Соответствующие изменения вступят в силу с 1 сентября 2026 года. Теперь основанием для отнесения банка или МФО к категории высокого риска будет неоднократное (два раза и более) в течение предыдущего года нарушение требований о предоставлении в Федеральную службу судебных приставов России отчета о деятельности по возврату просроченной задолженности. Ранее такая обязанность была только у профессиональных коллекторских организаций, а с 1 сентября будет распространяться и на кредитные и микрофинансовые организации. В сфере работы по возврату просроченных долгов выделяют четыре категории риска: низкую, среднюю, значительную и высокую. К последней, например, надзорные органы относят организации, если в течение года были зафиксированы факты угроз должнику причинением вреда здоровью или имуществу. Организации с высоким уровнем риска чаще подвергаются проверкам: надзорные органы проводят в отношении них профилактический визит не реже одного раза в год, а плановые проверки – раз в два года.
https://1prime.ru/20260805/pravitelstvo-872047534.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0f/866530084_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_a7b879496170ec86a105a2bdf7c22c77.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, россия
Финансы, Банки, РОССИЯ
14:24 05.08.2026 (обновлено: 14:42 05.08.2026)
 
Правительство усилило контроль за банками и МФО в работе с просрочкой

Правительство расширило основания для отнесения банков и МФО к высокой категории риска

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Правительство России расширило основания для отнесения банков и микрофинансовых организаций (МФО) к высокой категории риска при работе по возврату просроченной задолженности, следует из постановления правительства, с которым ознакомилось РИА Новости.
Соответствующие изменения вступят в силу с 1 сентября 2026 года. Теперь основанием для отнесения банка или МФО к категории высокого риска будет неоднократное (два раза и более) в течение предыдущего года нарушение требований о предоставлении в Федеральную службу судебных приставов России отчета о деятельности по возврату просроченной задолженности.
Ранее такая обязанность была только у профессиональных коллекторских организаций, а с 1 сентября будет распространяться и на кредитные и микрофинансовые организации.
В сфере работы по возврату просроченных долгов выделяют четыре категории риска: низкую, среднюю, значительную и высокую. К последней, например, надзорные органы относят организации, если в течение года были зафиксированы факты угроз должнику причинением вреда здоровью или имуществу.
Организации с высоким уровнем риска чаще подвергаются проверкам: надзорные органы проводят в отношении них профилактический визит не реже одного раза в год, а плановые проверки – раз в два года.
Дом правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2026
Правительство собрало группу по вопросам ИИ и авторского права
13:51
 
ФинансыБанкиРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала