https://1prime.ru/20260805/pravitelstvo-872048682.html

Правительство усилило контроль за банками и МФО в работе с просрочкой

Правительство усилило контроль за банками и МФО в работе с просрочкой - 05.08.2026, ПРАЙМ

Правительство усилило контроль за банками и МФО в работе с просрочкой

Правительство России расширило основания для отнесения банков и микрофинансовых организаций (МФО) к высокой категории риска при работе по возврату просроченной... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T14:24+0300

2026-08-05T14:24+0300

2026-08-05T14:42+0300

финансы

банки

россия

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Правительство России расширило основания для отнесения банков и микрофинансовых организаций (МФО) к высокой категории риска при работе по возврату просроченной задолженности, следует из постановления правительства, с которым ознакомилось РИА Новости. Соответствующие изменения вступят в силу с 1 сентября 2026 года. Теперь основанием для отнесения банка или МФО к категории высокого риска будет неоднократное (два раза и более) в течение предыдущего года нарушение требований о предоставлении в Федеральную службу судебных приставов России отчета о деятельности по возврату просроченной задолженности. Ранее такая обязанность была только у профессиональных коллекторских организаций, а с 1 сентября будет распространяться и на кредитные и микрофинансовые организации. В сфере работы по возврату просроченных долгов выделяют четыре категории риска: низкую, среднюю, значительную и высокую. К последней, например, надзорные органы относят организации, если в течение года были зафиксированы факты угроз должнику причинением вреда здоровью или имуществу. Организации с высоким уровнем риска чаще подвергаются проверкам: надзорные органы проводят в отношении них профилактический визит не реже одного раза в год, а плановые проверки – раз в два года.

https://1prime.ru/20260805/pravitelstvo-872047534.html

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финансы, банки, россия