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В Приангарье продолжаются поиски пропавшего самолета - 05.08.2026, ПРАЙМ
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В Приангарье продолжаются поиски пропавшего самолета
В Приангарье продолжаются поиски пропавшего самолета - 05.08.2026, ПРАЙМ
В Приангарье продолжаются поиски пропавшего самолета
Поиски пропавшего самолета в Бодайбинском районе Приангарья продолжились с помощью воздушных судов, пешие группы невозможно использовать из-за непроходимой... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T12:38+0300
2026-08-05T12:38+0300
россия
общество
приангарье
якутия
росавиация
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ИРКУТСК, 5 авг - ПРАЙМ. Поиски пропавшего самолета в Бодайбинском районе Приангарья продолжились с помощью воздушных судов, пешие группы невозможно использовать из-за непроходимой тайги в этой местности, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. Самолет Cessna-182, мониторивший лесопожарную обстановку в Бодайбинском районе, в понедельник не вышел на связь в назначенное время и не вернулся к месту вылета. На борту, который должен был вернуться в поселок Мама, находились два человека - летчик-наблюдатель и командир воздушного судна. "Утром в среду поиски в связи с погодными условиями - туман, дождь - не велись. В настоящее время они продолжаются с помощью воздушных судов. Поиски пешими группами в Бодайбинском районе невозможны в силу особенностей местности, где огромная часть территории занята непроходимой тайгой", - сообщил собеседник агентства. Работы ведутся с использованием вертолета авиакомпании "Ангара" и самолета Ан-26 из Якутии. Поиски координируют Росавиация и созданная специально для этого рабочая группа в правительстве региона. По словам источника, пока поисковые работы результата не принесли.
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россия, общество , приангарье, якутия, росавиация
РОССИЯ, Общество , ПРИАНГАРЬЕ, ЯКУТИЯ, Росавиация
12:38 05.08.2026
 
В Приангарье продолжаются поиски пропавшего самолета

Поиски пропавшего самолета в Приангарье продолжаются с помощью воздушных судов

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ИРКУТСК, 5 авг - ПРАЙМ. Поиски пропавшего самолета в Бодайбинском районе Приангарья продолжились с помощью воздушных судов, пешие группы невозможно использовать из-за непроходимой тайги в этой местности, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Самолет Cessna-182, мониторивший лесопожарную обстановку в Бодайбинском районе, в понедельник не вышел на связь в назначенное время и не вернулся к месту вылета. На борту, который должен был вернуться в поселок Мама, находились два человека - летчик-наблюдатель и командир воздушного судна.
"Утром в среду поиски в связи с погодными условиями - туман, дождь - не велись. В настоящее время они продолжаются с помощью воздушных судов. Поиски пешими группами в Бодайбинском районе невозможны в силу особенностей местности, где огромная часть территории занята непроходимой тайгой", - сообщил собеседник агентства.
Работы ведутся с использованием вертолета авиакомпании "Ангара" и самолета Ан-26 из Якутии. Поиски координируют Росавиация и созданная специально для этого рабочая группа в правительстве региона.
По словам источника, пока поисковые работы результата не принесли.
 
РОССИЯОбществоПРИАНГАРЬЕЯКУТИЯРосавиация
 
 
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