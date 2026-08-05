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В Приангарье продолжаются поиски пропавшего самолета

В Приангарье продолжаются поиски пропавшего самолета - 05.08.2026, ПРАЙМ

В Приангарье продолжаются поиски пропавшего самолета

Поиски пропавшего самолета в Бодайбинском районе Приангарья продолжились с помощью воздушных судов, пешие группы невозможно использовать из-за непроходимой... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T12:38+0300

2026-08-05T12:38+0300

2026-08-05T12:38+0300

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ИРКУТСК, 5 авг - ПРАЙМ. Поиски пропавшего самолета в Бодайбинском районе Приангарья продолжились с помощью воздушных судов, пешие группы невозможно использовать из-за непроходимой тайги в этой местности, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. Самолет Cessna-182, мониторивший лесопожарную обстановку в Бодайбинском районе, в понедельник не вышел на связь в назначенное время и не вернулся к месту вылета. На борту, который должен был вернуться в поселок Мама, находились два человека - летчик-наблюдатель и командир воздушного судна. "Утром в среду поиски в связи с погодными условиями - туман, дождь - не велись. В настоящее время они продолжаются с помощью воздушных судов. Поиски пешими группами в Бодайбинском районе невозможны в силу особенностей местности, где огромная часть территории занята непроходимой тайгой", - сообщил собеседник агентства. Работы ведутся с использованием вертолета авиакомпании "Ангара" и самолета Ан-26 из Якутии. Поиски координируют Росавиация и созданная специально для этого рабочая группа в правительстве региона. По словам источника, пока поисковые работы результата не принесли.

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россия, общество , приангарье, якутия, росавиация