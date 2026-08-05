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Чистая прибыль Heineken в I полугодии выросла в 1,5 раза

Чистая прибыль Heineken в I полугодии выросла в 1,5 раза - 05.08.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль Heineken в I полугодии выросла в 1,5 раза

Чистая прибыль пивоваренного концерна Heineken, приходящаяся на акционеров компании, по итогам прошлого полугодия увеличилась в полтора раза и составила 1,125... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T09:29+0300

2026-08-05T09:29+0300

2026-08-05T09:29+0300

бизнес

экономика

южная америка

европа

азиатско-тихоокеанский регион

heineken

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль пивоваренного концерна Heineken, приходящаяся на акционеров компании, по итогам прошлого полугодия увеличилась в полтора раза и составила 1,125 миллиарда евро, говорится в отчетности компании. Разводненная прибыль на акцию составила 2,05 евро после 1,33 евро на акцию годом ранее. Выручка составила 17,559 миллиарда евро, что на 3,8% выше показателя годичной давности. Органический рост оценивается в 2,4%. Операционная прибыль увеличилась на 48,4%, до 2,126 миллиарда евро; органический рост составил при этом 6,7%, тогда как рынки ожидали показатель в 3,3%. Компания при этом не изменила прогноза органического роста операционной прибыли в текущем году и ожидает его на уровне 2-6%. Концерн также сообщил, что продал 115,6 миллиона гектолитров пива за полугодие - на 0,7% меньше, чем годом ранее, а органическое снижение составило 0,1%. В том числе продажи в Северной и Южной Америке сократились до 41,5 миллиона с 42,2 миллиона гектолитров, в Европе - до 35,8 миллиона с 36,2 миллиона, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - выросли до 24,3 миллиона с 23,7 миллиона, а в Африке и на Ближнем Востоке объем продаж уменьшился до 14 миллионов гектолитров с 14,3 миллиона годом ранее. Во втором квартале продажи снизились на 0,5% в годовом выражении, до 62 миллионов гектолитров пива, при этом органический рост составил те же 0,5%. В странах Северной и Южной Америки показатель снизился до 21 миллиона с 21,6 миллиона гектолитров, в Европе опустился до 21,6 миллиона с 21,7 миллиона, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - поднялся до 12,7 с 12,1 миллиона, а в Африке и на Ближнем Востоке объем продаж сократился до 6,7 миллиона с 6,9 миллиона гектолитров. Heineken - нидерландская пивоваренная компания, основанная в 1864 году. Владеет более чем 300 брендами по всему миру, которые продаются более чем в 190 странах. Штат компании составляет свыше 85 тысяч человек.

южная америка

европа

азиатско-тихоокеанский регион

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, южная америка, европа, азиатско-тихоокеанский регион, heineken