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Чистая прибыль "Мосэнерго" по финотчету снизилась на 18,7%

Чистая прибыль "Мосэнерго" по финотчету снизилась на 18,7% - 05.08.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль "Мосэнерго" по финотчету снизилась на 18,7%

Чистая прибыль группы "Мосэнерго" (входит в "Газпром энергохолдинг") по МСФО снизилась на 18,7% за прошлое полугодие, до 11,82 миллиарда рублей, сообщила... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T13:35+0300

2026-08-05T13:35+0300

2026-08-05T14:34+0300

экономика

мосэнерго

газпром

газпром энергохолдинг

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Мосэнерго" (входит в "Газпром энергохолдинг") по МСФО снизилась на 18,7% за прошлое полугодие, до 11,82 миллиарда рублей, сообщила компания. "Прибыль группы "Мосэнерго" за шесть месяцев 2026 года в соответствии с отчетностью снизилась на 18,7% и составила 11 миллиардов 820 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Выручка увеличилась на 25,1%, до 179,519 миллиарда рублей. Увеличение показателя произошло в основном за счет увеличения отпуска тепловой энергии в отчетном периоде на 13,6% в связи c низкой температурой наружного воздуха в первом квартале и ростом цены реализации электроэнергии, поясняет компания. EBITDA при этом снизилась на 5%, до 22,654 миллиарда рублей. Основное влияние на это оказало опережающее по отношению к выручке увеличение операционных расходов, которые составили 165,155 миллиарда рублей - рост 27,2% больше в годовом выражении. Рост показателя во многом связан с увеличением расходов на топливо, объясняет компания. В составе "Мосэнерго" работают 13 электростанций установленной электрической мощностью 12,3 тысячи МВт. Установленная тепловая мощность компании - 43,3 тысячи Гкал/ч. Электростанции компании поставляют свыше 50% электроэнергии, потребляемой в Московском регионе.

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мосэнерго, газпром, газпром энергохолдинг