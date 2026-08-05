https://1prime.ru/20260805/pribyl-872047091.html
Чистая прибыль "Мосэнерго" по финотчету снизилась на 18,7%
Чистая прибыль "Мосэнерго" по финотчету снизилась на 18,7% - 05.08.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Мосэнерго" по финотчету снизилась на 18,7%
Чистая прибыль группы "Мосэнерго" (входит в "Газпром энергохолдинг") по МСФО снизилась на 18,7% за прошлое полугодие, до 11,82 миллиарда рублей, сообщила... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T13:35+0300
2026-08-05T13:35+0300
2026-08-05T14:34+0300
экономика
мосэнерго
газпром
газпром энергохолдинг
https://cdnn.1prime.ru/img/82712/75/827127586_0:346:3026:2048_1920x0_80_0_0_d019ecb4ec46d1bbd9aa45190d0d80f8.jpg
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Мосэнерго" (входит в "Газпром энергохолдинг") по МСФО снизилась на 18,7% за прошлое полугодие, до 11,82 миллиарда рублей, сообщила компания. "Прибыль группы "Мосэнерго" за шесть месяцев 2026 года в соответствии с отчетностью снизилась на 18,7% и составила 11 миллиардов 820 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Выручка увеличилась на 25,1%, до 179,519 миллиарда рублей. Увеличение показателя произошло в основном за счет увеличения отпуска тепловой энергии в отчетном периоде на 13,6% в связи c низкой температурой наружного воздуха в первом квартале и ростом цены реализации электроэнергии, поясняет компания. EBITDA при этом снизилась на 5%, до 22,654 миллиарда рублей. Основное влияние на это оказало опережающее по отношению к выручке увеличение операционных расходов, которые составили 165,155 миллиарда рублей - рост 27,2% больше в годовом выражении. Рост показателя во многом связан с увеличением расходов на топливо, объясняет компания. В составе "Мосэнерго" работают 13 электростанций установленной электрической мощностью 12,3 тысячи МВт. Установленная тепловая мощность компании - 43,3 тысячи Гкал/ч. Электростанции компании поставляют свыше 50% электроэнергии, потребляемой в Московском регионе.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82712/75/827127586_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_39df43e81c18652cfc6b3046cedc33fb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мосэнерго, газпром, газпром энергохолдинг
Экономика, Мосэнерго, Газпром, Газпром энергохолдинг
Чистая прибыль "Мосэнерго" по финотчету снизилась на 18,7%
Чистая прибыль группы "Мосэнерго" по МСФО снизилась на 18,7% за полугодие
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Мосэнерго" (входит в "Газпром энергохолдинг") по МСФО снизилась на 18,7% за прошлое полугодие, до 11,82 миллиарда рублей, сообщила компания.
"Прибыль группы "Мосэнерго
" за шесть месяцев 2026 года в соответствии с отчетностью снизилась на 18,7% и составила 11 миллиардов 820 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Выручка увеличилась на 25,1%, до 179,519 миллиарда рублей. Увеличение показателя произошло в основном за счет увеличения отпуска тепловой энергии в отчетном периоде на 13,6% в связи c низкой температурой наружного воздуха в первом квартале и ростом цены реализации электроэнергии, поясняет компания.
EBITDA при этом снизилась на 5%, до 22,654 миллиарда рублей. Основное влияние на это оказало опережающее по отношению к выручке увеличение операционных расходов, которые составили 165,155 миллиарда рублей - рост 27,2% больше в годовом выражении. Рост показателя во многом связан с увеличением расходов на топливо, объясняет компания.
В составе "Мосэнерго" работают 13 электростанций установленной электрической мощностью 12,3 тысячи МВт. Установленная тепловая мощность компании - 43,3 тысячи Гкал/ч. Электростанции компании поставляют свыше 50% электроэнергии, потребляемой в Московском регионе.