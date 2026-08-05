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У сервиса Uber сократилась чистая прибыль на 3,6% - 05.08.2026, ПРАЙМ
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У сервиса Uber сократилась чистая прибыль на 3,6%
У сервиса Uber сократилась чистая прибыль на 3,6% - 05.08.2026, ПРАЙМ
У сервиса Uber сократилась чистая прибыль на 3,6%
Чистая прибыль сервиса такси Uber Technologies Inc., приходящаяся на головную компанию, в прошлом полугодии сократилась на 13,6% в годовом выражении - до 2,698... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T14:48+0300
2026-08-05T14:54+0300
бизнес
экономика
банки
сша
сан-франциско
uber
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль сервиса такси Uber Technologies Inc., приходящаяся на головную компанию, в прошлом полугодии сократилась на 13,6% в годовом выражении - до 2,698 миллиарда долларов, говорится в отчетности компании. Разводненная прибыль на акцию сократилась до 1,29 доллара с 1,46 доллара на акцию годом ранее. Выручка поднялась на 13,3% и достигла 27,394 миллиарда долларов. Во втором квартале чистая прибыль, приходящаяся на головную компанию, составила 2,416 миллиарда долларов, увеличившись в 1,8 раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Разводненная прибыль на акцию выросла до 1,17 доллара с 0,63 доллара на акцию год назад. Скорректированная прибыль на акцию в отчетный период составила 0,81 доллар, совпав с прогнозом аналитиков. Выручка за эти три месяца выросла на 12,2%, до 14,191 миллиарда долларов. Аналитики ожидали показатель на отметке 14,22 миллиарда. По итогам квартала выручка ключевого бизнеса - такси - поднялась на 1%, до 7,363 миллиарда долларов. Число ежемесячных активных пользователей платформы по итогам периода составило 208 миллионов, увеличившись на 15,6% за год. Стоимость валовых заказов выросла на 24,1% - до 58,022 миллиарда долларов, превысив прогноз в 57,06 миллиарда. Компания также прогнозирует скорректированную прибыль на акцию в диапазоне 0,84-0,88 доллара по итогам текущего квартала, тогда как аналитики ожидали 0,89 доллара. Акции Uber на предварительных торгах в США дешевеют на 3,44%. Uber - сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско.
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бизнес, банки, сша, сан-франциско, uber
Бизнес, Экономика, Банки, США, Сан-Франциско, Uber
14:48 05.08.2026 (обновлено: 14:54 05.08.2026)
 
У сервиса Uber сократилась чистая прибыль на 3,6%

Чистая прибыль Uber в I полугодии сократилась на 13,6% - до $2,698 млрд

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль сервиса такси Uber Technologies Inc., приходящаяся на головную компанию, в прошлом полугодии сократилась на 13,6% в годовом выражении - до 2,698 миллиарда долларов, говорится в отчетности компании.
Разводненная прибыль на акцию сократилась до 1,29 доллара с 1,46 доллара на акцию годом ранее. Выручка поднялась на 13,3% и достигла 27,394 миллиарда долларов.
Во втором квартале чистая прибыль, приходящаяся на головную компанию, составила 2,416 миллиарда долларов, увеличившись в 1,8 раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Разводненная прибыль на акцию выросла до 1,17 доллара с 0,63 доллара на акцию год назад. Скорректированная прибыль на акцию в отчетный период составила 0,81 доллар, совпав с прогнозом аналитиков.
Выручка за эти три месяца выросла на 12,2%, до 14,191 миллиарда долларов. Аналитики ожидали показатель на отметке 14,22 миллиарда. По итогам квартала выручка ключевого бизнеса - такси - поднялась на 1%, до 7,363 миллиарда долларов.
Число ежемесячных активных пользователей платформы по итогам периода составило 208 миллионов, увеличившись на 15,6% за год. Стоимость валовых заказов выросла на 24,1% - до 58,022 миллиарда долларов, превысив прогноз в 57,06 миллиарда.
Компания также прогнозирует скорректированную прибыль на акцию в диапазоне 0,84-0,88 доллара по итогам текущего квартала, тогда как аналитики ожидали 0,89 доллара.
Акции Uber на предварительных торгах в США дешевеют на 3,44%.
Uber - сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско.
 
ЭкономикаБизнесБанкиСШАСан-ФранцискоUber
 
 
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