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Продажи Coca-Cola HBC в I полугодии выросли на 7,5% - 05.08.2026, ПРАЙМ
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Продажи Coca-Cola HBC в I полугодии выросли на 7,5%
Продажи Coca-Cola HBC в I полугодии выросли на 7,5% - 05.08.2026, ПРАЙМ
Продажи Coca-Cola HBC в I полугодии выросли на 7,5%
Объем продаж компании Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) вырос в прошлом полугодии на 7,5% в годовом выражении - до 1,574 миллиарда кейсов... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T09:36+0300
2026-08-05T09:36+0300
бизнес
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Объем продаж компании Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) вырос в прошлом полугодии на 7,5% в годовом выражении - до 1,574 миллиарда кейсов (около 8,9 миллиарда литров), говорится в сообщении компании. Органический рост объема продаж составил также 7,5%, прогноз предполагал рост на 6,2%. Чистая выручка компании за полугодие выросла на 10,8% в годовом выражении - до 6,229 миллиарда евро, при прогнозе в 6,147 миллиарда. Операционная прибыль выросла на 15,9%, до 746,9 миллиона евро. Чистая прибыль при этом увеличилась на 11,4% в годовом выражении, до 524,4 миллиона евро. Базовая прибыль на акцию поднялась до 1,441 евро с 1,297 евро годом ранее. Продажи компании на "развивающихся" рынках выросли на 9%, до 1,005 миллиарда кейсов (примерно 5,7 миллиарда литров). Чистая выручка компании от работы на этих рынках выросла на 13,7% - до 3,015 миллиарда евро. Операционная прибыль поднялась на 23,2% к прошлому году, до 425,3 миллиона евро. Coca-Cola Hellenic - одна из крупнейших компаний в мире по розливу и дистрибуции напитков под товарными знаками The Coca-Cola Company. Coca-Cola Hellenic ведет бизнес в 29 странах. Штат компании составляет более 33,5 тысячи сотрудников.
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бизнес
Бизнес
09:36 05.08.2026
 
Продажи Coca-Cola HBC в I полугодии выросли на 7,5%

Coca-Cola за полугодие увеличила продажи на 7,5%, до 1,574 млрд кейсов

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Объем продаж компании Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) вырос в прошлом полугодии на 7,5% в годовом выражении - до 1,574 миллиарда кейсов (около 8,9 миллиарда литров), говорится в сообщении компании.
Органический рост объема продаж составил также 7,5%, прогноз предполагал рост на 6,2%.
Чистая выручка компании за полугодие выросла на 10,8% в годовом выражении - до 6,229 миллиарда евро, при прогнозе в 6,147 миллиарда. Операционная прибыль выросла на 15,9%, до 746,9 миллиона евро.
Чистая прибыль при этом увеличилась на 11,4% в годовом выражении, до 524,4 миллиона евро. Базовая прибыль на акцию поднялась до 1,441 евро с 1,297 евро годом ранее.
Продажи компании на "развивающихся" рынках выросли на 9%, до 1,005 миллиарда кейсов (примерно 5,7 миллиарда литров). Чистая выручка компании от работы на этих рынках выросла на 13,7% - до 3,015 миллиарда евро. Операционная прибыль поднялась на 23,2% к прошлому году, до 425,3 миллиона евро.
Coca-Cola Hellenic - одна из крупнейших компаний в мире по розливу и дистрибуции напитков под товарными знаками The Coca-Cola Company. Coca-Cola Hellenic ведет бизнес в 29 странах. Штат компании составляет более 33,5 тысячи сотрудников.
 
Бизнес
 
 
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