https://1prime.ru/20260805/prodazhi-872034038.html

Продажи Coca-Cola HBC в I полугодии выросли на 7,5%

Продажи Coca-Cola HBC в I полугодии выросли на 7,5% - 05.08.2026, ПРАЙМ

Продажи Coca-Cola HBC в I полугодии выросли на 7,5%

Объем продаж компании Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) вырос в прошлом полугодии на 7,5% в годовом выражении - до 1,574 миллиарда кейсов... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T09:36+0300

2026-08-05T09:36+0300

2026-08-05T09:36+0300

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872034038.jpg?1785911760

МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Объем продаж компании Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) вырос в прошлом полугодии на 7,5% в годовом выражении - до 1,574 миллиарда кейсов (около 8,9 миллиарда литров), говорится в сообщении компании. Органический рост объема продаж составил также 7,5%, прогноз предполагал рост на 6,2%. Чистая выручка компании за полугодие выросла на 10,8% в годовом выражении - до 6,229 миллиарда евро, при прогнозе в 6,147 миллиарда. Операционная прибыль выросла на 15,9%, до 746,9 миллиона евро. Чистая прибыль при этом увеличилась на 11,4% в годовом выражении, до 524,4 миллиона евро. Базовая прибыль на акцию поднялась до 1,441 евро с 1,297 евро годом ранее. Продажи компании на "развивающихся" рынках выросли на 9%, до 1,005 миллиарда кейсов (примерно 5,7 миллиарда литров). Чистая выручка компании от работы на этих рынках выросла на 13,7% - до 3,015 миллиарда евро. Операционная прибыль поднялась на 23,2% к прошлому году, до 425,3 миллиона евро. Coca-Cola Hellenic - одна из крупнейших компаний в мире по розливу и дистрибуции напитков под товарными знаками The Coca-Cola Company. Coca-Cola Hellenic ведет бизнес в 29 странах. Штат компании составляет более 33,5 тысячи сотрудников.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес